Συντριβή και αποκλεισμός για ΠΑΟ (ήττα 4-0 από τη Μπέτις), έχασε με 2-0 από την Τσέλιε αλλά πέρασε η ΑΕΚ, δείτε βίντεο
Συντριβή και αποκλεισμός για ΠΑΟ (ήττα 4-0 από τη Μπέτις), έχασε με 2-0 από την Τσέλιε αλλά πέρασε η ΑΕΚ, δείτε βίντεο
Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το 1-0 του ΟΑΚΑ και αποχαιρέτησε την Ευρώπη - Στους 8 του Conference League η Ένωση παρά την κακή εμφάνιση και την εντός έδρας ήττα
Μια βραδιά που θεωρητικά μπορεί να οδηγούσε την Ελλάδα στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA εξελίχθηκε σε... εφιάλτη με δύο ήττες.
Αυτή της ΑΕΚ ήταν ανώδυνη, με τους κιτρινόμαυρους μετά το 4-0 στη Σλοβενία να είναι αγνώριστοι στην Allwyn Arena, όπου ηττήθηκαν με 2-0.
Αντιθέτως ο ΠΑΟ χάθηκε στην Ανδαλουσία όπου ηττήθηκε με 4-0 από τη Μπέτις και πλέον στρέφεται στα play off της Stoiximan Suprel League.
Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές... Ο ΠΑΟ την βρήκε στο ΟΑΚΑ λίγο πριν το φινάλε παίζοντας με παίκτη λιγότερο και εκείνο το 1-0 του επέτρεψε να ελπίζει ότι μπορεί να πετύχει μια πρόκριση από τα παλιά.
Την βρήκε τη στιγμή και στο Λα Καρτούχα της Σεβίλλης, πολύ νωρίς, όταν στο 5ο λεπτό ο Σάντσες έβγαλε πάσα πάρα βάλε στον Πελίστρι αλλά ο Ουργουανός σημάδεψε το... πόδι του Πάου Λόπεθ.
Το 0-1 δεν έγινε και τρία λεπτά αργότερα ήρθε το 1-0. Το τρομερό σουτ του Κούτσο έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με τον Λαφόν να παρακολουθεί, το ίδιο και οι αμυντικοί και τον Ρουμπιάλ να παίρνει το ριμπάουντ και να σκοράρει.
Η Μπέτις κυριάρχησε, πίεσε στα πρώτα 25 με μακρινά σουτ, αλλά από κει και πέρα ο ΠΑΟ ισορρόπησε χωρίς να απειλεί ιδιαίτερα και χωρίς να απειλείται.
Για να φτάσουμε στο 45'+1, όπου ο Αμπντέ από τα νεύρα του κλώτσησε τη μπάλα ψηλά νομίζοντας ότι ήταν οφσάιντ, οι πράσινοι αδράνησαν κι ο Άμραμπατ αφού την κατέβασε με ένα δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα με τον Λαφόν να... παρακολουθεί απλά (αν και το του έγινε από τα 30 μέτρα).
Οι Ανδαλουσιάνοι είχαν κάνει την ανατροπή και το δεύτερο γκολ τσάκισε ψυχολογικά τον ΠΑΟ, με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει καλά το Β' ημίχρονο και στο 53' να έρθει το 3-0 με τον Κούτσο.
Αυτή της ΑΕΚ ήταν ανώδυνη, με τους κιτρινόμαυρους μετά το 4-0 στη Σλοβενία να είναι αγνώριστοι στην Allwyn Arena, όπου ηττήθηκαν με 2-0.
Αντιθέτως ο ΠΑΟ χάθηκε στην Ανδαλουσία όπου ηττήθηκε με 4-0 από τη Μπέτις και πλέον στρέφεται στα play off της Stoiximan Suprel League.
Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0
Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές... Ο ΠΑΟ την βρήκε στο ΟΑΚΑ λίγο πριν το φινάλε παίζοντας με παίκτη λιγότερο και εκείνο το 1-0 του επέτρεψε να ελπίζει ότι μπορεί να πετύχει μια πρόκριση από τα παλιά.
Την βρήκε τη στιγμή και στο Λα Καρτούχα της Σεβίλλης, πολύ νωρίς, όταν στο 5ο λεπτό ο Σάντσες έβγαλε πάσα πάρα βάλε στον Πελίστρι αλλά ο Ουργουανός σημάδεψε το... πόδι του Πάου Λόπεθ.
Το 0-1 δεν έγινε και τρία λεπτά αργότερα ήρθε το 1-0. Το τρομερό σουτ του Κούτσο έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με τον Λαφόν να παρακολουθεί, το ίδιο και οι αμυντικοί και τον Ρουμπιάλ να παίρνει το ριμπάουντ και να σκοράρει.
Η Μπέτις κυριάρχησε, πίεσε στα πρώτα 25 με μακρινά σουτ, αλλά από κει και πέρα ο ΠΑΟ ισορρόπησε χωρίς να απειλεί ιδιαίτερα και χωρίς να απειλείται.
Για να φτάσουμε στο 45'+1, όπου ο Αμπντέ από τα νεύρα του κλώτσησε τη μπάλα ψηλά νομίζοντας ότι ήταν οφσάιντ, οι πράσινοι αδράνησαν κι ο Άμραμπατ αφού την κατέβασε με ένα δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα με τον Λαφόν να... παρακολουθεί απλά (αν και το του έγινε από τα 30 μέτρα).
Οι Ανδαλουσιάνοι είχαν κάνει την ανατροπή και το δεύτερο γκολ τσάκισε ψυχολογικά τον ΠΑΟ, με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει καλά το Β' ημίχρονο και στο 53' να έρθει το 3-0 με τον Κούτσο.
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε δυνάμεις, καθαρό μυαλό και κάποιον να τον τραβήξει μπροστά με τον Άντονι στο 66' να διαμορφώνει το τελικό 4-0.
Ωστόσο η ΑΕΚ όπως και στο Βόλο αλλά και στο Περιστέρι, όπου είχε τον τίτλο του φαβορί, εμφανίστηκε υπερβολικά... άνετη και κατάφερε να μπλέξει και να αγχωθεί όταν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου τη βρήκε να χάνει με 0-2!
Κι όλα αυτά ενώ ο Νίκολιτς είχε μόλις μία αλλαγή στην ενδεκάδα (Κουτέσα αντί Βάργκα με τον Κοϊτά στο πλευρό του Γιόβιτς).
Η ανόρεχτη Ένωση είδε τους Σλοβένους να προηγούνται στο 13' με τον Ιοσίφοφ, απείλησε στο 19' με τον Γκατσίνοβιτς, αλλά είδε στο 22' τον Σέσλαρ να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι, πριν ο Βάντσας να πετύχει το 0-2 από ην αδράνεια του Ρότα!
Οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες, αλλά με την έναρξη του Β' ημιχρόνου οι κιτρινόμαυροι σοβαρεύτηκαν, δημιούργησαν αρκετές φάσεις, χωρίς όμως να πετύχουν κάποιο γκολ, αλλά τουλάχιστον δεν κινδύνευσαν καθόλου από τους αντιπάλους τους και έτσι σβηστά πήραν την πρόκριση.
ΑΕΚ - Τσέλιε 0-2

Το υπέρ της 4-0 στη Σλοβενία της επέτρεπε να διαχειριστεί τη ρεβάνς με μια σχετική άνεση.
Ωστόσο η ΑΕΚ όπως και στο Βόλο αλλά και στο Περιστέρι, όπου είχε τον τίτλο του φαβορί, εμφανίστηκε υπερβολικά... άνετη και κατάφερε να μπλέξει και να αγχωθεί όταν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου τη βρήκε να χάνει με 0-2!
Κι όλα αυτά ενώ ο Νίκολιτς είχε μόλις μία αλλαγή στην ενδεκάδα (Κουτέσα αντί Βάργκα με τον Κοϊτά στο πλευρό του Γιόβιτς).
Η ανόρεχτη Ένωση είδε τους Σλοβένους να προηγούνται στο 13' με τον Ιοσίφοφ, απείλησε στο 19' με τον Γκατσίνοβιτς, αλλά είδε στο 22' τον Σέσλαρ να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι, πριν ο Βάντσας να πετύχει το 0-2 από ην αδράνεια του Ρότα!
Οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες, αλλά με την έναρξη του Β' ημιχρόνου οι κιτρινόμαυροι σοβαρεύτηκαν, δημιούργησαν αρκετές φάσεις, χωρίς όμως να πετύχουν κάποιο γκολ, αλλά τουλάχιστον δεν κινδύνευσαν καθόλου από τους αντιπάλους τους και έτσι σβηστά πήραν την πρόκριση.
