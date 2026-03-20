Συντριβή και αποκλεισμός για ΠΑΟ (ήττα 4-0 από τη Μπέτις), έχασε με 2-0 από την Τσέλιε αλλά πέρασε η ΑΕΚ, δείτε βίντεο

Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0

Μια βραδιά που θεωρητικά μπορεί να οδηγούσε την Ελλάδα στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA εξελίχθηκε σε... εφιάλτη με δύο ήττες.Αυτή της ΑΕΚ ήταν ανώδυνη, με τους κιτρινόμαυρους μετά το 4-0 στη Σλοβενία να είναι αγνώριστοι στην Allwyn Arena, όπου ηττήθηκαν με 2-0.Αντιθέτως ο ΠΑΟ χάθηκε στην Ανδαλουσία όπου ηττήθηκε με 4-0 από τη Μπέτις και πλέον στρέφεται στα play off της Stoiximan Suprel League.Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές... Ο ΠΑΟ την βρήκε στο ΟΑΚΑ λίγο πριν το φινάλε παίζοντας με παίκτη λιγότερο και εκείνο το 1-0 του επέτρεψε να ελπίζει ότι μπορεί να πετύχει μια πρόκριση από τα παλιά.Την βρήκε τη στιγμή και στο Λα Καρτούχα της Σεβίλλης, πολύ νωρίς, όταν στο 5ο λεπτό ο Σάντσες έβγαλε πάσα πάρα βάλε στον Πελίστρι αλλά ο Ουργουανός σημάδεψε το... πόδι του Πάου Λόπεθ.Το 0-1 δεν έγινε και τρία λεπτά αργότερα ήρθε το 1-0. Το τρομερό σουτ του Κούτσο έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με τον Λαφόν να παρακολουθεί, το ίδιο και οι αμυντικοί και τον Ρουμπιάλ να παίρνει το ριμπάουντ και να σκοράρει.Η Μπέτις κυριάρχησε, πίεσε στα πρώτα 25 με μακρινά σουτ, αλλά από κει και πέρα ο ΠΑΟ ισορρόπησε χωρίς να απειλεί ιδιαίτερα και χωρίς να απειλείται.Για να φτάσουμε στο 45'+1, όπου ο Αμπντέ από τα νεύρα του κλώτσησε τη μπάλα ψηλά νομίζοντας ότι ήταν οφσάιντ, οι πράσινοι αδράνησαν κι ο Άμραμπατ αφού την κατέβασε με ένα δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα με τον Λαφόν να... παρακολουθεί απλά (αν και το του έγινε από τα 30 μέτρα).Οι Ανδαλουσιάνοι είχαν κάνει την ανατροπή και το δεύτερο γκολ τσάκισε ψυχολογικά τον ΠΑΟ, με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει καλά το Β' ημίχρονο και στο 53' να έρθει το 3-0 με τον Κούτσο.