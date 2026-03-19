Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Παναθηναϊκός: Επέστρεψε από τις ΗΠΑ και προπονήθηκε εν όψει Ερυθρού Αστέρα ο Ναν
Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ταξίδεψε στην πατρίδα του για την κηδεία της γιαγιάς του
Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (20/03, 21:15) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Κέντρικ Ναν να βρίσκεται στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν.
Συγκεκριμένα ο γκαρντ των «πρασίνων» είχε ταξιδέψει στην Αμερική, για να είναι στην κηδεία της γιαγιάς του, όμως επέστρεψε, προπονήθηκε και θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του, για το απαιτητικό παιχνίδι κόντρα στους Σέρβους.
Ο Κέντρικ Ναν την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στην EuroLeague, μετράει μ.ο 19.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά παιχνίδι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα