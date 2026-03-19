Παναθηναϊκός: Επέστρεψε από τις ΗΠΑ και προπονήθηκε εν όψει Ερυθρού Αστέρα ο Ναν
Κέντρικ Ναν Παναθηναϊκός Euroleague

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε από τις ΗΠΑ και προπονήθηκε εν όψει Ερυθρού Αστέρα ο Ναν

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ταξίδεψε στην πατρίδα του για την κηδεία της γιαγιάς του

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε από τις ΗΠΑ και προπονήθηκε εν όψει Ερυθρού Αστέρα ο Ναν
Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (20/03, 21:15) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Κέντρικ Ναν να βρίσκεται στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν.

Συγκεκριμένα ο γκαρντ των «πρασίνων» είχε ταξιδέψει στην Αμερική, για να είναι στην κηδεία της γιαγιάς του, όμως επέστρεψε, προπονήθηκε και θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του, για το απαιτητικό παιχνίδι κόντρα στους Σέρβους.

Ο Κέντρικ Ναν την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στην EuroLeague, μετράει μ.ο 19.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά παιχνίδι.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

