Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Serie A: «Διπλό» σωτηρίας για την Φιορεντίνα, 4-1 την Κρεμονέζε
Οι Βιόλα βρέθηκαν στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη, αφήνοντας παράλληλα τους γηπεδούχους κάτω από το όριο
Τεράστιο βήμα παραμονής στη Serie A έκανε to το βράδυ της Δευτέρας (16/3) η Φιορεντίνα. Στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 29ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος οι «βιόλα» πήραν μεγάλο «διπλό» στη μάχη της σωτηρίας με την Κρεμονέζε (4-1) στο «Τζοβάνι Τζίνι» και «σκαρφάλωσαν» στην 16η θέση αφήνοντας στη ζώνη του υποβιβασμού την αντίπαλό τους.
Δύο γκολ σε διάστημα οκτώ λεπτών στο πρώτο μέρος έδωσαν μεγάλη ώθηση στην Φιορεντίνα, η οποία κατάφερε να «κλειδώσει» το «τρίποντο» στο 49' με τον Ντόντο και με σωστή διαχείριση στη συνέχεια να πανηγυρίσει μία σπουδαία επιτυχία χάρις στην οποία βρέθηκε στο +4 από τους γηπεδούχους.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 29ης αγωνιστικής:
Τορίνο-Πάρμα 4-1 (3΄ Σιμεόνε, 54΄ Ιλχάν, 56΄ αυτ. Κεϊτά, 90΄+1 Ζαπάτα - 20΄ Πελεγκρίνο)
Ίντερ-Αταλάντα 1-1 (26΄ Εσπόζιτο - 82΄ Κρστόβιτς)
Νάπολι-Λέτσε 2-1 (47΄ Χόιλουντ, 67΄ Πολιτάνο - 3΄ Ζίμπερτ)
Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1 (38΄ Μπογκά)
Βερόνα-Τζένοα 0-2 (61΄ Βιτίνια, 86΄ Όστιγκαρντ)
Πίζα-Κάλιαρι 3-1 (16΄ πεν. Μορέο, 52΄, 54΄ Καράτσολο - 67΄ Παβολέτι)
Σασουόλο-Μπολόνια 0-1 (6΄ Νταλινγκά)
Κόμο-Ρόμα 2-1 (59΄ Δουβίκας 79΄ Ντιέγκο Κάρλος - 6΄ πεν. Μάλεν)
Λάτσιο-Μίλαν 1-0 (26΄ Ίσακσεν)
Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 1-4 (57' Οκερέκε - 25' Παρίζι, 32' Πίκολι, 49' Ντόντο, 70' Γκούντμουντσον)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Ίντερ 68
Μίλαν 60
Νάπολι 59
Κόμο 54
Γιουβέντους 53
Ρόμα 51
Αταλάντα 47
Μπολόνια 42
Λάτσιο 40
Σασουόλο 38
Ουντινέζε 36
Πάρμα 34
Τορίνο 33
Τζένοα 33
Κάλιαρι 30
Φιορεντίνα 28
Λέτσε 27
Κρεμονέζε 24
Πίζα 18
Βερόνα 18
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα