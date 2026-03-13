Ενημερώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Βρούτσης και οδεύει προς αναβολή το παιχνίδι με τον Άρη
H KAE ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτημα αναβολής του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μετά τη δολοφονία του οπαδού του Δικεφάλου στην Καλαμαριά και το Σάββατο αναμένεται να γίνει αποδεκτό
Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε αστραπιαία τις τελευταίες ώρες, μετά τη δολοφονική επίθεση με θύμα έναν 20χρονο οπαδό του «δικεφάλου» και αφού κατέθεσε αίτημα για αναβολή του ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με τον Άρη στην PAOK Sports Arena, έσπευσε να ενημερώσει και τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.
Σε επικοινωνία που είχαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με τον Υπουργό εξήγησαν με κάθε λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να διεξαχθεί ο αγώνας και από την πλευρά της Πολιτείας φάνηκε πως έγινε κατανοητό ότι πρέπει να αναβληθεί το ματς. Κάτι απολύτως λογικό, καθώς η κατάσταση είναι έκρυθμη στη Θεσσαλονίκη.
Ο ΕΣΑΚΕ είναι σύμφωνος με την αναβολή του ντέρμπι, ωστόσο πλέον την τελική απόφαση θα πάρει η Πολιτεία, έπειτα από την εισήγηση της Αστυνομίας που αναμένεται το πρωί του Σαββάτου (14/3). Τότε, θα τοποθετηθεί η Ελληνική Αστυνομία και στη συνέχεια η ΔΕΑΒ και η Πολιτεία αναμένεται να ανακοινώσουν την αναβολή του μεγάλου ντέρμπι πιθανότατα μέχρι τις 11 π.μ
Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης από την πρώτη στιγμή έχει πλήρη και σαφή ενημέρωση για το ζήτημα και ουσιαστικά βρισκόμαστε πλέον προ των πυλών της αναβολής του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
ΠΗΓΗ: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα