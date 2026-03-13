Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή του αγώνα μπάσκετ με τον Άρη, λόγω της δολοφονίας του 20χρονου φιλάθλου της
Την αναβολή του αγώνα  του Σαββάτου (18:15) με τον Άρη στο Παλατάκι για τη Stoiximan Basket League ζήτησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την οδύνη του για την δολοφονία του 20χρονου φιλάθλου του συλλόγου στη Θεσσαλονίκη και ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του ζητά από τον ΕΣΑΚΕ την αναβολή του αγώνα με τον Άρη.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ 

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης».
