Μπόλντγουιν: Φενέρ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Βαλένθια θα είναι στο Final 4 της Euroleague
Ο άσος της Φενέρ μίλησε και για την... κόντρα του με τον Παναθηναϊκό
Συνέντευξη στο «Basketball Sphere» παραχώρησε ο Γουέιντ Μπόλντγουιν στην οποία κλήθηκε να προβλέψει τις 4 ομάδες που θα είναι στο Final-4 της Euroleague το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα αλλά και για την κόντρα του με τον Παναθηναϊκό.
«Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο για μία ομάδα να μας κερδίσει τρεις φορές σε μία σειρά. Οπότε θα είμαστε εμείς. Λόγω της ιστορίας, είναι δύσκολο να μην βάλεις τον Ολυμπιακό. Έχουν το ίδιο μοτίβο να κερδίζουν σειρές. Πιστεύω μία ισπανική θα είναι εκεί. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Βαλένθια. Τείνω λίγο προς την Βαλένθια. Πιστεύω είναι σκληρή ομάδα. Νομίζω αν υπάρξει έκπληξη με μία ομάδα που δεν θες να πετύχεις, θα είναι η Βαλένθια. Νομίζω η τέταρτη θέση θα πάει στον Παναθηναϊκό. Θα βρει τον τρόπο να το κάνει να λειτουργήσει. Δεν θα είναι εύκολο να τους κερδίσεις τρεις φορές σε μία σειρά. Νομίζω αυτές οι τέσσερις ομάδες θα είναι στο Final-Four» είπε για το Final-4 ο άσος της Φενέρ.
Για την κόντρα του με τον Παναθηναϊκό και το ξέσπασμά του μετά το καλάθι της νίκης στο Telekom Center Athens είπε: «Πηγάζει από τη σειρά της Μακάμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs το 2024. Εκείνη την χρονιά ένιωσα ότι ήμουν ο καλύτερος παίκτης στην Euroleague. Είχαμε έδρα το Βελιγράδι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, αλλά καταφέραμε να είμαστε μια ομάδα στην πρώτη επτάδα. Αντιμετωπίσαμε τον Παναθηναϊκό, τον οποίο είχαμε νικήσει δύο φορές στην κανονική περίοδο. Στον πρώτο αγώνα έπαθα θλάση.
Δεν μπορούσα να παίξω στη σειρά. Προσπάθησα να επιστρέψω στον τέταρτο αγώνα και έπαθα υποτροπή. Αυτό με πλήγωσε πολύ. Ήταν η χρονιά μου που ένιωσα ότι μπορούσα να κερδίσω την Euroleague. Ο Παναθηναϊκός ήταν εμπόδιο σε αυτό. Κάθε φορά που προσπαθώ να παίξω εναντίον του Παναθηναϊκού, έχω αυτές τις αναμνήσεις. Υπήρξε μια κατάσταση στην αρχή αυτής της σεζόν όπου πάτησαν πάνω στο έμβλημα της Φενέρ στο παρκέ αφότου μας νίκησαν εντός έδρας. Αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδρασή μου μετά το νικητήριο σουτ στο ΟΑΚΑ».
“I think one of the Spanish teams will definitely be in it. Real Madrid, Valencia, Barcelona. I lean more towards Valencia. I think if there’s going to be a shocker in a team you don’t want to be in a series with, it’ll be Valencia.” ⚡️— Basketball Sphere (@BSphere_) March 13, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
