«Ελληνική… κόλαση περιμένει τη Μπέτις» – Τι γράφουν οι Ισπανοί
Στην καυτή ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργήσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις στέκονται τα ισπανικά ΜΜΕ

Η εικόνα που παρουσιάζει το Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών στους φετινούς αγώνες του Παναθηναϊκού στο UEFA Europa League με τους γερανούς και τις μισές θύρες κλειστές έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των φιλοξενούμενων ομάδων.

Η «AS»φιλοξένησε σχετικό θέμα το πρωί της Πέμπτης με τίτλο: «Ολυμπιακό Στάδιο, το γήπεδο που “καταράστηκε” ένας Ισπανός αρχιτέκτονας». Στο κείμενο γίνεται αναφορά στις εργασίες ανακαίνισης, στο γεγονός ότι το στάδιο κρίθηκε πως χρειαζόταν άμεσες παρεμβάσεις, αλλά και στις καθυστερήσεις που είχαν σημειωθεί πριν από τους Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2004.

