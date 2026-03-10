Σπανούλης: Η διοίκηση της Μονακό έκανε αποδεκτή την παραίτηση του
Ο Βασίλης Σπανούλης από τις 7 Μαρτίου είχε υποβάλει την παραίτηση του και μετά τη σημερινή συνάντηση η διοίκηση των Μονεγάσκων αποφάσισε να την κάνει αποδεκτή - Πλέον απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση για το διαζύγιο
Θέμα ωρών είναι πλέον η ανακοίνωση του διαζυγίου ανάμεσα στη Μονακό και στον Βασίλη Σπανούλη.
Ο Έλληνας τεχνικός, από το περασμένο Σάββατο (όταν και δεν κάθισε στον πάγκο της ομάδας για τον αγώνα με την Σολέ) είχε υποβάλλει την παραίτηση του λόγω των οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν εδώ και αρκετούς μήνες και έχουν ώς αποτέλεσμα την καθημερινή αποδυνάμωση του ρόστερ της ομάδας και δημιουργούν αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα.
Ο Σπανούλης, όπως και ο συνεργάτης του Ηλίας Καντζούρης δηλώθηκαν ως άρρωστοι στις γαλλικές αρχές για τον αγώνα του περασμένου Σαββάτου και το ίδιο έγινε σήμερα και για τον αγώνα με τη Ναντέρ, καθώς δεν ακολούθησαν την αποστολή (όλοι κι όλοι 9 παίκτες) στο Παρίσι.
Έμειναν πίσω στο Πριγκηπάτο και στη νέα συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα σφραγίστηκε το διαζύγιο.
Αν και αρχικά οι Μονεγάσκοι δεν ήθελαν να κάνουν αποδεκτή την παραίτηση, αντιλήφθηκαν ότι δεν είχε κανένα νόημα το να προσπαθήσουν να τον μεταπείσουν και πλέον το μόνο που απομένει είναι η τυπική ανακοίνωση. Μάλιστα ο Έλληνας τεχνικός μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα και την οικογένεια του και θα ξεκουραστεί μέχρι το τέλος της σεζόν.
Υπενθυμίζουμε ότι ο «V-Span»ανέλαβε τη Μονακό τον Νοέμβριο του 2024 και μέσα σε λίγους μήνες την οδήγησε στον τελικό της Euroleague 2025.
Ωστόσο εδώ και μήνες ο ιδιοκτήτης της Μονακό, Αλεξέι Φεντόριτσεφ, έχει σταματήσει να πληρώνει την ομάδα και όποια χρήματα έχουν δοθεί είναι από το Πριγκιπάτο.
Ήδη έχουν φύγει δύο παίκτες ενώ και ο τραυματισμός του Μίροτιτς μετατρέπουν την ομάδα από φαβορί για την πρόκριση στο Final-4 της Euroleague σε υποψήφια να μείνει εκτός playoffs.
Vassilis Spanoulis - AS Monaco, è finita: il club monegasco accetta le dimissioni della leggenda greca https://t.co/nF90UdMALh pic.twitter.com/M2HnItM7zU— Basketinside.com (@basketinside360) March 10, 2026
Vassilis Spanoulis gave the resignation last Saturday.— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 10, 2026
He's set to fly to Athens soon.
Spanoulis - Monaco ❌https://t.co/JsMcCPJpNf https://t.co/z4AHwp2Ugu
Υπενθυμίζουμε ότι ο «V-Span»ανέλαβε τη Μονακό τον Νοέμβριο του 2024 και μέσα σε λίγους μήνες την οδήγησε στον τελικό της Euroleague 2025.
Ωστόσο εδώ και μήνες ο ιδιοκτήτης της Μονακό, Αλεξέι Φεντόριτσεφ, έχει σταματήσει να πληρώνει την ομάδα και όποια χρήματα έχουν δοθεί είναι από το Πριγκιπάτο.
Ήδη έχουν φύγει δύο παίκτες ενώ και ο τραυματισμός του Μίροτιτς μετατρέπουν την ομάδα από φαβορί για την πρόκριση στο Final-4 της Euroleague σε υποψήφια να μείνει εκτός playoffs.
Ο Βασίλης Σπανούλης θυμίζουμε παράλληλα με τη Μονακό είναι και στην Εθνική Ελλάδας την οποία οδήγησε το περασμένο καλοκαίρι στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.
Ο Έλληνας τεχνικός αν και δεν έχει πολλά χρόνια στους πάγκους ήδη έχει κάνει όνομα και είναι σίγουρο πως θα αποτελέσει μήλον της έριδος για σπουδαίες ομάδες της Ευρώπης.
