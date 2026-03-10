Σπανούλης: Η διοίκηση της Μονακό έκανε αποδεκτή την παραίτηση του

Ο Βασίλης Σπανούλης από τις 7 Μαρτίου είχε υποβάλει την παραίτηση του και μετά τη σημερινή συνάντηση η διοίκηση των Μονεγάσκων αποφάσισε να την κάνει αποδεκτή - Πλέον απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση για το διαζύγιο