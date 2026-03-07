Δεν κάθισε στον πάγκο της Μονακό για το παιχνίδι με τη Σολέ ο Σπανούλης, έντονη φημολογία για παραίτηση, φωτογραφία

Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Τα οικονομικά προβλήματα στη Μονακό φαίνεται πως οδηγούν σε αποχώρηση τον Έλληνα τεχνικό
Δεν κάθισε στον πάγκο της Μονακό για το παιχνίδι (γαλλικό πρωτάθλημα) του Σαββάτου εναντίον στη Σολέ ο Βασίλης Σπανούλης.
Ο Έλληνας τεχνικός όπως έγραφε η Equipe και επιβεβαιώθηκε δεν ήταν στον στον πάγκο της ομάδας και είναι πολύ πιθανό να μην συνεχίσει στη Μονακό λόγω των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων.
«Ακόμα μία βόμβα στη Μονακό, η οποία παραμένει σε δύσκολη κατάσταση. Όπως αναφέρουν πολλά media και επιβεβαιώνει η Equipe, η ομάδα δεν θα έχει τον προπονητή της στον αποψινό αγώνα με την Σολέ. Αυτό μετά από ένα πολύ έντονο φινάλε στον αγώνα της EuroLeague, στον οποίο ο Σπανούλης δεν μίλησε στα media» αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.
Λίγες ώρες αργότερα τόσο ο Βασίλης Σπανούλης όσο και ο Ηλίας Καντζούρης δεν ήταν στον πάγκο της ομάδας και ίσως την Κυριακή υπάρχουν εξελίξεις. Στον πάγκο κάθισε ο Σέρχι Γλαντίρ.
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι έντονα προβληματισμένος από την κατάσταση στην ομάδα αλλά και από το επεισόδιο του Μάικ Τζέιμς με τον Οκόμπο.
Ο Βασίλης Σπανούλης διανύει τον 2ο χρόνο του στη Μονακό έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2024 και στην πρώτη του σεζόν οδήγησε την ομάδα στον τελικό της Euroleague.
H Μονακό έχει χάσει ήδη τον Γιοάν Μακουντού αλλά και τον Ντέιβιντ Μισινό, έμεινε ελεύθερος από τον σύλλογο, ενώ ο λόγω τραυματισμού δεν θα έχει τις επόμενες εβδομάδες και τον Νίκολα Μίροτιτς.
Η Μονακό δέχθηκε διαγραφή χρεών ύψους 2.5 εκατομμυρίων ευρώ από το Πριγκιπάτο και στις 3 Απριλίου θα έχει νέα δίκη για τις οφειλές.
La imagen 📸 del día: el banquillo del @ASMonaco_Basket, sin ‘Kill Bill’ Spanoulis para dirigir el partido de la @Betclic_ELITE frente a @CB_officiel. Sergiy Gladyr se hace cargo de la dirección pic.twitter.com/WoaEkvbEWX— Chema de Lucas (@chemadelucas) March 7, 2026
Vassilis Spanoulis se met en retrait et ne sera pas sur le banc de Monaco contre Cholet en Betclic Élite— L'Équipe (@lequipe) March 7, 2026
➡️ https://t.co/0aTNYzau4U pic.twitter.com/LFof49mqfH
Πάντως ο δημοσιογράφος Ματέο Αντρεάνι έγραψε στα social media ότι ο Βασίλης Σπανούλης παραιτήθηκε και κανείς δεν του έχει απαντήσει εάν γίνεται δεκτή η παραίτηση.
Coach Vassilis Spanoulis has just resigned .— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 7, 2026
BoD of Monaco hasn't answered yet if they accept this. https://t.co/DQBbDDEhD8
