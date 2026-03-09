Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναιτωλικού και την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής
Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναιτωλικού και την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής
Οι Αγρινιώτες γιόρτασαν ιδανικά τα 100 τους χρόνια με την επικράτησή τους με σκορ 2-1 επί της ομάδας της Κηφισιάς στο γήπεδό τους
Ο Παναιτωλικός γιορτάζει τα 100 του χρόνια και τι πιο ιδανικό από μία νίκη. Στο ματς που ολοκλήρωσε την 24η αγωνιστική της Super League οι Αγρινιώτες αν και έχαναν με την Κηφισιά με 0-1, γύρισαν το παιχνίδι για να επικρατήσουν με 2-1 και να φτάσουν τους 24 βαθμούς.
Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (24η)
Άρης – Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1
Βόλος – ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός – Κηφισιά 2-1
Η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής
1. AEK 56
2. ΠΑΟΚ 54
3. Ολυμπιακός 54
4. Παναθηναϊκός 45
H επόμενη αγωνιστική (25η)
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός (5μμ)
Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)
Κυριακή 15 Μαρτίου
Κηφισιά – Βόλος (4μμ)
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)
Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)
