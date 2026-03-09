Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναιτωλικού και την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής

Οι Αγρινιώτες γιόρτασαν ιδανικά τα 100 τους χρόνια με την επικράτησή τους με σκορ 2-1 επί της ομάδας της Κηφισιάς στο γήπεδό τους