Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναιτωλικού και την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής
SPORTS
Super League 1 βαθμολογία Παναιτωλικός Κηφισιά

Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναιτωλικού και την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής

Οι Αγρινιώτες γιόρτασαν ιδανικά τα 100 τους χρόνια με την επικράτησή τους με σκορ 2-1 επί της ομάδας της Κηφισιάς στο γήπεδό τους

Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναιτωλικού και την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Παναιτωλικός γιορτάζει τα 100 του χρόνια και τι πιο ιδανικό από μία νίκη. Στο ματς που ολοκλήρωσε την 24η αγωνιστική της Super League  οι Αγρινιώτες αν και έχαναν με την Κηφισιά με 0-1, γύρισαν το παιχνίδι για να επικρατήσουν με 2-1 και να φτάσουν τους 24 βαθμούς.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (24η)
Άρης – Ατρόμητος 0-0
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1
Βόλος – ΟΦΗ 1-1
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός – Κηφισιά 2-1

Η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής
Κλείσιμο
1. AEK 56
2. ΠΑΟΚ 54
3. Ολυμπιακός 54
4. Παναθηναϊκός 45
------------------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. ΟΦΗ 29
7. Άρης 29
8. Ατρόμητος 28
------------------------------------
9. Βόλος 28
10. Παναιτωλικός 24
11. Κηφισιά 24
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 15

H επόμενη αγωνιστική (25η)
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός (5μμ)
Πανσερραϊκός – Αρης (7.30μμ)
ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (8μμ)

Κυριακή 15 Μαρτίου
Κηφισιά – Βόλος (4μμ)
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (6μμ)
Ατρόμητος – ΑΕΚ (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης