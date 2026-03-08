Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του ΠΑΟ από τον Ηρακλή: Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα και να μη κάνεις τίποτα
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «χτύπησε» στα social media με αρχαίο ρητό και υστερόγραφο

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 76-74 από τον Ηρακλή στη Stoiximan Basket League και έχει πλέον 4 ήττες σε 19 αγώνες στη διοργάνωση. 

Αρκετή ώρα μετά τον αγώνα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε stories στο Instagram με αρχαίο ρητό.

«Υποσημείωση στον εαυτό μου: «Εν οργή μήτε μήτε τι λεγειν μήτε πράσσειν» που σημαίνει  «Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα και να μη κάνεις τίποτα» έγραψε αρχικά και πρόσθεσε:  «Όταν μου τα έλεγες, πετούσα χαρταετό».

Το ρητό αποδίδεται στον Πυθαγόρα.

