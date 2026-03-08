Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του ΠΑΟ από τον Ηρακλή: Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα και να μη κάνεις τίποτα
Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του ΠΑΟ από τον Ηρακλή: Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα και να μη κάνεις τίποτα
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «χτύπησε» στα social media με αρχαίο ρητό και υστερόγραφο
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 76-74 από τον Ηρακλή στη Stoiximan Basket League και έχει πλέον 4 ήττες σε 19 αγώνες στη διοργάνωση.
Αρκετή ώρα μετά τον αγώνα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε stories στο Instagram με αρχαίο ρητό.
«Υποσημείωση στον εαυτό μου: «Εν οργή μήτε μήτε τι λεγειν μήτε πράσσειν» που σημαίνει «Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα και να μη κάνεις τίποτα» έγραψε αρχικά και πρόσθεσε: «Όταν μου τα έλεγες, πετούσα χαρταετό».
Το ρητό αποδίδεται στον Πυθαγόρα.
Αρκετή ώρα μετά τον αγώνα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε stories στο Instagram με αρχαίο ρητό.
«Υποσημείωση στον εαυτό μου: «Εν οργή μήτε μήτε τι λεγειν μήτε πράσσειν» που σημαίνει «Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα και να μη κάνεις τίποτα» έγραψε αρχικά και πρόσθεσε: «Όταν μου τα έλεγες, πετούσα χαρταετό».
Το ρητό αποδίδεται στον Πυθαγόρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα