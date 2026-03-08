Ο Ηρακλής με buzzer beater του Ντέιβις κέρδισε 76-74 τον Παναθηναϊκό, δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgxhmvt6ir09)

Λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η διαφορά έφτασε και στο +21 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (29-50 στο 23') χάρη στους Σορτς και Ρογκαβόπουλο.Παρόλα αυτά δεν ανέβηκε περισσότερο και αυτό διότι ακολούθησε αστοχία από πλευράς των «πρασίνων». Κάτι που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οι (αν και άστοχοι από τη γραμμή των ελευθέρων βολών) γηπεδούχοι μειώνοντας στους 9 πόντους (50-59) έως και το τέλος του γ' δεκαλέπτου. Έως εκείνο το σημείο ο «Γηραιός» μέτρησε 13/27 δίποντα, 5/26 τρίποντα, 9/15 βολές, 15-15 ριμπάουντ, 8 ασίστ για 6 λάθη, ενώ οι φιλοξενούμενοι 18/32 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 8/11 βολές, 21-9 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 5 λάθη.Ο Ηρακλής δεν τα παράτησε. Και σε αυτό βοήθησε η αστοχία των «πρασίνων» στο δεύτερο μισό του αγώνα. Η ομάδα του Λούκιτς ψαλίδισε τον δείκτη του σκορ και μείωσε στους τέσσερις πόντους (63-66 στο 36') έχοντας τρέξει ένα επιμέρους σκορ 41-20 σε διάστημα 15 λεπτών και τον Παναθηναϊκό να είχε 1/11 τρίποντα από το 23' έως και το 35'.Ένα 4-0 του Παναθηναϊκού τον έφερε εκ νέου στο +7 (63-70 στο 37') αλλά και πάλι ο «Γηραιός» θέλησε να εκμεταλλευτεί όλες τις πιθανότητες που του αναλογούσαν.Με δικό του σερί 7-0 έφερε το παιχνίδι στα ίσια (70-70 με 1:31 για το τέλος) αλλά με καλάθι ο Ναν στο 01:09 έφερε εκ νέου τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (70-72). Ο Ηρακλης ισοφάρισε εκ νέου πριν από το καλάθι του Ναν για το 72-74 αλλά με 2/2 βολές ο Μωραϊτης έφερε το ματς στα ίσια.Ο Κέντρικ Ναν πήρε και πάλι την επίθεση των «πρασίνων» όμως αστόχησε με αποτέλεσμα ο Ηρακλής να έχει τον τελευταίο λόγο για τη νίκη με το buzzer beater layup του Έλντερ-Ντέιβις!Τα δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74.