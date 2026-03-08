Ο Ηρακλής με buzzer beater του Ντέιβις κέρδισε 76-74 τον Παναθηναϊκό, δείτε βίντεο
Ο Παναθηναϊκός έφτασε να προηγηθεί με 21 πόντους (29-50 στο 23'), αλλά ο απίθανος Ηρακλής επέστρεψε και με καλάθι σε νεκρό χρόνο νίκησε μετά από 21 χρόνια τους πράσινους
Ο Ηρακλής σόκαρε τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο Ιβανώφειο και με το buzzer beater του Έλντερ Ντέιβις πανηγύρισε την πιο μεγάλη νίκη του από τη στιγμή που επέστρεψε στη Stoiximan GBL.
Μια νίκη που είχε να την γευτεί 21 ολόκληρα χρόνια, καθώς τόσο διήρκησε η παράδοση που είχαν χτίσει οι πράσινοι, οι οποίοι έφτασαν τις τέσσερις ήττες στη Stoiximan GBL (αριθμός ρεκόρ εδώ και πολλά χρόνια) καθώς είχαν προηγηθεί αυτές από Ολυμπιακό, Άρη και Κολοσσό Ρόδου.
Αρκετά νωθρό και νευρικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα και για τις δύο ομάδες. Αστοχία και χαμηλό σκορ έως το πεντάλεπτο (11-11) με τον Ηρακλή να βρίσκεται στο +3 (16-13 στο 7') αλλά ένα επιμέρους 7-2 έως το τέλος του δεκαλέπτου έφερε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (18-20). Ο Κέντρικ Ναν είχε κλείσει την 1η περίοδο με 10 πόντους και έχοντας 3/3 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 4/4 βολές, με τους «πράσινους» να είχαν στο σύνολο 6/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, ενώ ο Ηρακλής αντίστοιχα 5/9 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 2/2 βολές.
Το «τριφύλλι» ανέβασε την άμυνα στην 2η περίοδο, βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση έχοντας εξασφαλίσει το ριμπάουντ και με επιμέρους 4-16 με πρωταγωνιστές τους Μήτογλου (8π.) και Χέιζ-Ντέιβις (8π.), βρέθηκε στο +14 (22-36 στο 17') έχοντας κυριαρχήσει στο παρκέ σε αυτό το χρονικό διάστημα. Το ημίχρονο έκλεισε με την μέγιστη διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού στο πρώτο μισό του αγώνα (28-43). Οι «πράσινοι» είχαν 13/21 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 8/11 βολές, 14-7 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 3 λάθη, ενώ ο γηπεδούχους Ηρακλής 8/17 δίποντα, μόλις 3/19 τρίποντα και 3/4 βολές.
Λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η διαφορά έφτασε και στο +21 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (29-50 στο 23') χάρη στους Σορτς και Ρογκαβόπουλο.
Παρόλα αυτά δεν ανέβηκε περισσότερο και αυτό διότι ακολούθησε αστοχία από πλευράς των «πρασίνων». Κάτι που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οι (αν και άστοχοι από τη γραμμή των ελευθέρων βολών) γηπεδούχοι μειώνοντας στους 9 πόντους (50-59) έως και το τέλος του γ' δεκαλέπτου. Έως εκείνο το σημείο ο «Γηραιός» μέτρησε 13/27 δίποντα, 5/26 τρίποντα, 9/15 βολές, 15-15 ριμπάουντ, 8 ασίστ για 6 λάθη, ενώ οι φιλοξενούμενοι 18/32 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 8/11 βολές, 21-9 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 5 λάθη.
Ο Ηρακλής δεν τα παράτησε. Και σε αυτό βοήθησε η αστοχία των «πρασίνων» στο δεύτερο μισό του αγώνα. Η ομάδα του Λούκιτς ψαλίδισε τον δείκτη του σκορ και μείωσε στους τέσσερις πόντους (63-66 στο 36') έχοντας τρέξει ένα επιμέρους σκορ 41-20 σε διάστημα 15 λεπτών και τον Παναθηναϊκό να είχε 1/11 τρίποντα από το 23' έως και το 35'.
Ένα 4-0 του Παναθηναϊκού τον έφερε εκ νέου στο +7 (63-70 στο 37') αλλά και πάλι ο «Γηραιός» θέλησε να εκμεταλλευτεί όλες τις πιθανότητες που του αναλογούσαν.
Με δικό του σερί 7-0 έφερε το παιχνίδι στα ίσια (70-70 με 1:31 για το τέλος) αλλά με καλάθι ο Ναν στο 01:09 έφερε εκ νέου τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (70-72). Ο Ηρακλης ισοφάρισε εκ νέου πριν από το καλάθι του Ναν για το 72-74 αλλά με 2/2 βολές ο Μωραϊτης έφερε το ματς στα ίσια.
Ο Κέντρικ Ναν πήρε και πάλι την επίθεση των «πρασίνων» όμως αστόχησε με αποτέλεσμα ο Ηρακλής να έχει τον τελευταίο λόγο για τη νίκη με το buzzer beater layup του Έλντερ-Ντέιβις!
Τα δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74.
Πηγή:www.gazzetta.gr
