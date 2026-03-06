Ξέσπασε κατά των διαιτητών στο ημίχρονο ο Χουάντσο: Μας αγκαλιάζουν και δεν παίρνουμε φάουλ, βίντεο
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Χουάντσο Ερνανγκόμεθ Euroleague

Ξέσπασε κατά των διαιτητών στο ημίχρονο ο Χουάντσο: Μας αγκαλιάζουν και δεν παίρνουμε φάουλ, βίντεο

Ο Παναθηναϊκός δεν εκτέλεσε ούτε μια βολή στις δύο πρώτες περιόδους του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ξέσπασε κατά των διαιτητών στο ημίχρονο ο Χουάντσο: Μας αγκαλιάζουν και δεν παίρνουμε φάουλ, βίντεο
Έντονα παράπονα από τους διαιτητές του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ εξέφρασε στο ημίχρονο ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Ισπανός φόργουορντ του ΠΑΟ είπε στο flash interview: «Πρέπει να σταματήσουμε τις αγκαλιές από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πήραν πολλά φάουλ κι εμείς όχι». 

Ο Παναθηναϊκός στις δύο πρώτες περιόδους δεν εκτέλεσε ούτε μια βολή ενώ ο Ολυμπιακός είχε 5/10 στο ημίχρονο. 

