Ξέσπασε κατά των διαιτητών στο ημίχρονο ο Χουάντσο: Μας αγκαλιάζουν και δεν παίρνουμε φάουλ, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός δεν εκτέλεσε ούτε μια βολή στις δύο πρώτες περιόδους του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Έντονα παράπονα από τους διαιτητές του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ εξέφρασε στο ημίχρονο ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Ο Ισπανός φόργουορντ του ΠΑΟ είπε στο flash interview: «Πρέπει να σταματήσουμε τις αγκαλιές από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πήραν πολλά φάουλ κι εμείς όχι».
Ο Παναθηναϊκός στις δύο πρώτες περιόδους δεν εκτέλεσε ούτε μια βολή ενώ ο Ολυμπιακός είχε 5/10 στο ημίχρονο.
