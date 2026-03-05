Έλενα Τσινέκε: Όραμα του Αθηναϊκού είναι το τρεμπλ
Έλενα Τσινέκε: Όραμα του Αθηναϊκού είναι το τρεμπλ
Η πρόκριση του Αθηναϊκού στους τελικούς του Euro Cup άνοιξε την όρεξη στην Έλενα Τσινέκε και στις συμπαίκτριές της
Μπορεί ο Αθηναϊκός να ηττήθηκε στη Γαλλία από τη Βιλνέβ με 78-70, ωστόσο υπερασπίστηκε το 69-56 με το οποίο είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι στον Βύρωνα και πήρε τη σπουδαία πρόκριση για τον διπλό τελικό του EuroCup Γυναικών, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την τούρκικη Μερσίν.
Η γκαρντ της ομάδας, Έλενα Τσινέκε, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για την τεράστια αυτή επιτυχία και τη συνέχεια με φόντο την επανάληψη του θριάμβου του 2010.
Αναλυτικά όσα δήλωσε η Έλενα Τσινέκε
Για τη «γλυκιά» ήττα από τη Βιλνέβ και την πρόκριση στον διπλό τελικό: «Ήμασταν έτοιμες, είχαμε επίγνωση του σκορ και ανακουφιστήκαμε στο τέλος. Βοήθησε αρκετά και το +13 του πρώτου αγώνα. Όπως και να ‘χει, πάντα παίζουμε για τη νίκη, αλλά βοήθησε και το “μαξιλαράκι” αυτό του πρώτου ματς. Είμαστε έτοιμες για τους τελικούς. Έχουμε και το κενό της Εθνικής μπροστά μας τώρα. Θα κάνουμε το reset που χρειάζεται ώστε να συγκεντρωθούμε στους τελικούς».
Για τις σκέψεις τους πριν το τζάμπολ της ρεβάνς με τη Βιλνέβ: «Στην έδρα τους ξέραμε ότι θα είχαν ενέργεια, το γήπεδο ήταν γεμάτο. Παρ’ όλα αυτά, μείναμε συγκεντρωμένες και κρατήσαμε χαμηλά τη διαφορά, όσο έπρεπε».
Για το πώς περιμένει τον διπλό τελικό: «Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ και είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Περιμένω τα καλύτερα. Ελπίζω να κατακτήσουμε το τρόπαιο».
Για τη συνέχεια στα play-offs του πρωταθλήματος: «Είναι κάτι που και η κόουτς μάς το αναφέρει συνέχεια. Πρέπει να είμαστε ταπεινές για να συνεχίσουμε, έχουμε σημαντικούς αγώνες μπροστά μας. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό για να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας».
Για τον στόχο του τρεμπλ: «Αυτό είναι το όραμα του Αθηναϊκού. Έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα τώρα με τους τελικούς».
Για το τι τίτλο θα έβαζε στη φετινή σεζόν: «Το όνειρο ήταν γνωστό, όπως και το όραμα. Εμείς ετοιμαστήκαμε γι’ αυτό, τώρα είναι η πιο σημαντική στιγμή στη σεζόν».
Για το αν πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλες ελληνικές ομάδες το μοντέλο του Αθηναϊκού: «Ναι, τα βήματα έχουν αρχίσει από τώρα. Οι φίλαθλοι είναι αρκετοί και τους έχουμε δίπλα μας σε κάθε ματς».
