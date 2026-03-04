Έγραψε ιστορία ο Αθηναϊκός: Προκρίθηκε στον τελικό του Euro Cup στο μπάσκετ γυναικών μετά από 16 χρόνια

Τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου ηττήθηκαν από την Βιλνέβ στη Γαλλία 78-70 αλλά σε συνδυασμό με το +13 του πρώτου αγώνα προκρίθηκαν και θα αντιμετωπίσουν σε διπλό τελικό την τουρκική Μερσίν που είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στους «8» της διοργάνωσης