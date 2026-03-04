Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Έγραψε ιστορία ο Αθηναϊκός: Προκρίθηκε στον τελικό του Euro Cup στο μπάσκετ γυναικών μετά από 16 χρόνια
Έγραψε ιστορία ο Αθηναϊκός: Προκρίθηκε στον τελικό του Euro Cup στο μπάσκετ γυναικών μετά από 16 χρόνια
Τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου ηττήθηκαν από την Βιλνέβ στη Γαλλία 78-70 αλλά σε συνδυασμό με το +13 του πρώτου αγώνα προκρίθηκαν και θα αντιμετωπίσουν σε διπλό τελικό την τουρκική Μερσίν που είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στους «8» της διοργάνωσης
Ο Αθηναϊκός έγραψε ιστορία για μία ακόμη φορά στην κατηγορία του μπάσκετ γυναικών αφού προκρίθηκε στους τελικούς του Euro Cup γυναικών παρότι ηττήθηκε στη ρεβάνς στη Γαλλία από την Βιλνέβ με 78-70.
Τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου εκμεταλλεύτηκαν την νίκη τους με 69-56 και θα είναι σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 16 χρόνια όταν είχε κατακτήσει τη διοργάνωση με τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο στον πάγκο και την Καλτσίδου αρχηγό.
Η ομάδα του Βύρωνα θα αντιμετωπίσει σε διπλούς τελικούς την Μερσίν από την Τουρκία, η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στους «8».
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο ξεκίνημα, με την Αλέξις Πίτερσον να σκοράρει για το 18-13 και τον Αθηναϊκό να αντιδρά άμεσα, μειώνοντας σε 18-17 στο 10'.
Το δίδυμο των Τάντιτς-Ανίγκουε ηγήθηκε επιθετικά των φιλοξενούμενων, που σούταραν 5/12 εντός πεδιάς και μοίρασαν πέντε ασίστ, έχοντας ισάριθμα λάθη. Από την άλλη πλευρά, η Βιλνέβ επέμεινε δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, με 2/7 τρίποντα.
Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου πίεσε, με τη Ρόμπιν Παρκς να σκοράρει για το 30-32, και το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 32-32.
Η Άνα Τάντιτς έκανε τη διαφορά, σημειώνοντας 8 πόντους με 4/4 δίποντα, τέσσερα ριμπάουντ και μία ασίστ για τον Αθηναϊκό, που έφερε το παιχνίδι εκεί όπου ήθελε.
Στη συνέχεια, η Αλέξις Πρινς τελείωσε τη φάση για το 37-42 των φιλοξενούμενων, ωστόσο η Εμανουέλε Ταχάνε, με συνεχόμενους πόντους στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου, έκανε το 54-50 στο 30'.
Η Πίτερσον ανέβασε τη διαφορά στο +6 για τη Βιλνέβ (63-57, 33'), ενώ η Τσέρι σκόραρε από κοντά για το 67-58.
Ακολούθως, η Πρινς, με συνεχόμενους πόντους, μείωσε σε 69-64, κρατώντας όρθιο τον Αθηναϊκό, όμως η Μίλαπι, από τη γραμμή των βολών, έκανε το +10 στα 2:29 πριν από το τέλος (74-64).
Η Πρινς πέτυχε μεγάλο καλάθι για το 74-66, με τον Αθηναϊκό να γνωρίζει... γλυκιά ήττα με 78-70.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 32-32, 54-50, 78-70.
Τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου εκμεταλλεύτηκαν την νίκη τους με 69-56 και θα είναι σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 16 χρόνια όταν είχε κατακτήσει τη διοργάνωση με τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο στον πάγκο και την Καλτσίδου αρχηγό.
Η ομάδα του Βύρωνα θα αντιμετωπίσει σε διπλούς τελικούς την Μερσίν από την Τουρκία, η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στους «8».
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο ξεκίνημα, με την Αλέξις Πίτερσον να σκοράρει για το 18-13 και τον Αθηναϊκό να αντιδρά άμεσα, μειώνοντας σε 18-17 στο 10'.
Το δίδυμο των Τάντιτς-Ανίγκουε ηγήθηκε επιθετικά των φιλοξενούμενων, που σούταραν 5/12 εντός πεδιάς και μοίρασαν πέντε ασίστ, έχοντας ισάριθμα λάθη. Από την άλλη πλευρά, η Βιλνέβ επέμεινε δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, με 2/7 τρίποντα.
Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου πίεσε, με τη Ρόμπιν Παρκς να σκοράρει για το 30-32, και το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 32-32.
Η Άνα Τάντιτς έκανε τη διαφορά, σημειώνοντας 8 πόντους με 4/4 δίποντα, τέσσερα ριμπάουντ και μία ασίστ για τον Αθηναϊκό, που έφερε το παιχνίδι εκεί όπου ήθελε.
Στη συνέχεια, η Αλέξις Πρινς τελείωσε τη φάση για το 37-42 των φιλοξενούμενων, ωστόσο η Εμανουέλε Ταχάνε, με συνεχόμενους πόντους στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου, έκανε το 54-50 στο 30'.
Η Πίτερσον ανέβασε τη διαφορά στο +6 για τη Βιλνέβ (63-57, 33'), ενώ η Τσέρι σκόραρε από κοντά για το 67-58.
Ακολούθως, η Πρινς, με συνεχόμενους πόντους, μείωσε σε 69-64, κρατώντας όρθιο τον Αθηναϊκό, όμως η Μίλαπι, από τη γραμμή των βολών, έκανε το +10 στα 2:29 πριν από το τέλος (74-64).
Η Πρινς πέτυχε μεγάλο καλάθι για το 74-66, με τον Αθηναϊκό να γνωρίζει... γλυκιά ήττα με 78-70.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 32-32, 54-50, 78-70.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα