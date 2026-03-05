Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Εκλογές Μπαρτσελόνα: «Μάχη» Λαπόρτα - Φοντ για την προεδρία, εκτός κούρσας για 90 υπογραφές ο Τσίρια
Η Εκλογική Επιτροπή της Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσημα τους υποψηφίους για την προεδρία ενόψει της 15ης Μαρτίου
Η κούρσα για τον προεδρικό θώκο της Μπαρτσελόνα μπαίνει στην τελική της ευθεία και παίρνει επίσημα τη μορφή μιας μετωπικής σύγκρουσης. Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη, ο Ζοάν Λαπόρτα και ο Βίκτορ Φοντ θα είναι οι δύο μοναδικοί διεκδικητές της προεδρίας στις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 15 Μαρτίου.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo deportivo, μετά την απαραίτητη επικύρωση των υπογραφών παρουσία συμβολαιογράφου, επιβεβαιώθηκε πως μόνο οι δύο προαναφερθέντες ξεπέρασαν το όριο των 2.337 έγκυρων υπογραφών που απαιτούνταν από το καταστατικό.
Τα νούμερα της επικύρωσης
Η διαδικασία ελέγχου ήταν εξαιρετικά αυστηρή, με σημαντικό ποσοστό υπογραφών να απορρίπτεται. Τα τελικά δεδομένα για τους δύο υποψηφίους έχουν ως εξής:
Ζάν Λαπόρτα: Από τις 8.170 υπογραφές που κατέθεσε, εγκρίθηκαν οι 7.226 (ποσοστό απόρριψης 11,55%).
Βίκτορ Φοντ: Από τις 5.144 υπογραφές, έγιναν δεκτές οι 4.440 (ποσοστό απόρριψης 13,69%).
Αντίθετα, ο μεγάλος χαμένος της διαδικασίας ήταν ο Μαρκ Τσίρια. Παρότι κατέθεσε 2.844 υπογραφές, η Εκλογική Επιτροπή απέρριψε πολλά από τα ψηφοδέλτιά του επειδή δεν συνοδεύονταν από τα απαραίτητα στοιχεία (κωδικός/αριθμός μέλους, υπογραφή, φωτοτυπία έγκυρης ταυτότητας), με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 2.247 έγκυρες υπογραφές, μένοντας εκτός εκλογών για μόλις 90 υπογραφές.
Με τα ψηφοδέλτια πλέον να έχουν οριστικοποιηθεί, Λαπόρτα και Φοντ ξεκινούν την Παρασκευή (και επίσημα) την προεκλογική τους εκστρατεία, η οποία θα διαρκέσει έως τις 13 Μαρτίου.
Ambos socios se convierten oficialmente en candidatos tras superar las 2.337 firmas válidas necesarias.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 5, 2026
A continuación, detallamos los resultados de este proceso de validación:
JOAN LAPORTA I ESTRUCH (socio 9.601)
Firmas presentadas: 8.170
Firmas válidas: 7.226
VÍCTOR FONT I…
