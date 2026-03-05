Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Εκνευρισμένος από τη νέα ήττα των Μπακς - Πέταξε τη μπάλα στη μπασκέτα και δέχθηκε τεχνική ποινή
Οι Μπακς έχασαν με 131-113 από τους Χοκς, έπεσαν στο 26-34 και κινδυνεύουν να χάσουν τα play in της Ανατολής
Δυσκολεύει η είσοδος στο play in της Ανατολής για τους Μπακς καθώς η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο λύγισε στο Μιλγουόκι και από τους Χοκς. Τα «ελάφια» ηττήθηκαν με 131-113 και έτσι έπεσαν στο 26-34 όντας στην 11η θέση της περιφέρειας.
H κατάσταση αυτή φαίνεται ότι έχει φέρει εκνευρισμό στον Έλληνα σούπερ σταρ όπως προκύπτει από την αντίδρασή του σε ένα χαμένο ριμπάουντ. Όπως φαίνεται στο βίντεο ο Αντετοκούνμπο πέταξε τη μπάλα με δύναμη στη βάση της μπασκέτας με αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή από τους διαιτητές ενώ παράλληλα έλεγε και ορισμένα «γαλλικά».
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε την αναμέτρηση 24 πόντους, 10/15 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο στα 25 λεπτά που πάτησε παρκέ. Ο Κούζμα είχε 16 πόντους και 14 μέτρησε ο Ντιένγκ. Ο Θανάσης πέρασε στο ματς για ένα λεπτό με ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. Ο Ρόλινς είχε 13 πόντους με 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ.
Από την πλευρά των νικητών που τελείωσαν το ματς με 20/45 τρίποντα κι έκαναν ζημιά στα ελάφια, ο Τζόνσον είχε 20 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Αλεξάντερ-Γουόκερ είχε 23 πόντους και 21 μέτρησε ο Οκόνγκου.
Καλό ματς και ο Ντάνιελς με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ. Η πολυφωνία των Χοκς έπαιξε τον ρόλο της σε άλλο ένα ματς. Τα «γεράκια» είναι στην 10η θέση με 32 νίκες και 31 ήττες, μετρώντας 6 σερί θετικά αποτελέσματα.
