Ολυμπιακός: Δύσκολο να προλάβει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ο Ποντένσε

Ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν έχει επιστρέψει στο 100% από τον τραυματισμό και αυτό δείχνει ότι δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ