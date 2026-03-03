Το ιδιωτικό αεροπλάνο του Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε από τη Σαουδική Αραβία και προσγειώθηκε στη Μαδρίτη
Ο διάσημος ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ απογειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/3) από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας με το ιδιωτικό του αεροπλάνο «Bombadier Global Express 6500» αξίας 71 εκατ. ευρώ και προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Μαδρίτη
Το ιδιωτικό αεροπλάνο «Bombadier Global Express 6500» του Κριστιάνο Ρονάλντο απογειώθηκε από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας το βράδυ της Δευτέρας (2/3) και προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (3/3) στη Μαδρίτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flightradar24, το πολυτελές αεροσκάφος αξίας 71 εκατ. ευρώ αναχώρησε από τη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα περίπου στις 8 μ.μ. και προσγειώθηκε στην ισπανική πρωτεύουσα στη 1 π.μ.
Το αεροπλάνο φαίνεται πως ταξίδεψε δυτικά πάνω από την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο πριν προσγειωθεί στην Ισπανία.
Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τη Σαουδική Αραβία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν. Οι εμπορικές πτήσεις στην περιοχή έχουν ανασταλεί λόγω της σύγκρουσης, αλλά ο 41χρονος σούπερσταρ του ποδοσφαίρου μπόρεσε να πετάξει.
Παρόλα αυτά δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν ο ίδιος, η γυναίκα του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, και τα πέντε παιδιά του επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο.
Ο προημιτελικός της Αλ-Νασρ στο Ασιατικό Champions League στο Al-Wasl, που ήταν προγραμματισμένος για την Τετάρτη, αναβλήθηκε τη Δευτέρα λόγω των επιθέσεων.
Τα ξημερώματα της Τρίτης (3/3) το Υπουργείο Άμυνας Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ δέχτηκε επίθεση από δύο drones.
«Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ υπέστη επίθεση από δυο drones (...) με αποτέλεσμα την εκδήλωση περιορισμένης έκτασης φωτιάς και μικρές φθορές στο κτίριο», όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου στο Χ.
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى. pic.twitter.com/YuCukrePkH— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 3, 2026
Breaking news— Galkacyo Online (@galkacyoonline) March 3, 2026
Explosions have been reported at the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia. pic.twitter.com/gbwdt0Btli
