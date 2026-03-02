Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Άρσεναλ: Ηγέτης εντός και εκτός γηπέδου ο Ράις, η κίνηση μετά το ντέρμπι που σχολιάστηκε
Άρσεναλ: Ηγέτης εντός και εκτός γηπέδου ο Ράις, η κίνηση μετά το ντέρμπι που σχολιάστηκε
Οι «Κανονιέρηδες» πήραν το λονδρέζικο ντέρμπι απέναντι στην Τσέλσι και ξέφυγαν στην κορυφή, ωστόσο η συμπεριφορά των περισσότερων παικτών προς δύο ιστορικές μορφές του συλλόγου προκάλεσε σχόλια
Η Άρσεναλ πανηγύρισε μια τεράστιας σημασίας εντός έδρας νίκη με 2-1 επί της Τσέλσι στο «Emirates», ένα αποτέλεσμα που εκτόξευσε την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στο +5 από τους διώκτες της στην κούρσα για τον τίτλο της Premier League. Ωστόσο, ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε μετά το τελικό σφύριγμα έκλεψε τις εντυπώσεις, προκαλώντας σχόλια.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Άρσεναλ απέδειξε για άλλη μια φορά την κυριαρχία της στις στημένες φάσεις. Οι «Κανονιέρηδες» λύγισαν την Τσέλσι χάρη σε δύο κεφαλιές από τους Σαλιμπά και Τίμπερ πουτ ήρθαν από εξαιρετικές εκτελέσεις κόρνερ του Ντέκλαν Ράις, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.
Το παρασκήνιο στη φυσούνα: Η απογοήτευση και η εξαίρεση
Καθώς οι παίκτες και των δύο ομάδων κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, διασχίζοντας την κόκκινη φυσούνα του «Emirates» (όπου οι φίλαθλοι συχνά σκύβουν για να αλληλεπιδράσουν μαζί τους), βρίσκονταν εκεί δύο εμβληματικές μορφές της ιστορίας της Άρσεναλ, οι θρύλοι της ομάδας, Φρέντι Λιούνγκμπεργκ και Εμανουέλ Πετί.
Παρά το γεγονός ότι ολόκληρη η ομάδα πέρασε από μπροστά τους, οι περισσότεροι παίκτες της Άρσεναλ τους προσπέρασαν, χωρίς να τους δώσουν σημασία.
Ο μόνος που σταμάτησε ήταν, για άλλη μια φορά, ο Ντέκλαν Ράις. Ο Άγγλος διεθνής μέσος, αντιλαμβανόμενος το ποιοι βρίσκονταν δίπλα στα προστατευτικά, πλησίασε τους δύο βετεράνους άσους, τους έσφιξε το χέρι, συνομίλησε σύντομα μαζί τους και τους αγκάλιασε.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Άρσεναλ απέδειξε για άλλη μια φορά την κυριαρχία της στις στημένες φάσεις. Οι «Κανονιέρηδες» λύγισαν την Τσέλσι χάρη σε δύο κεφαλιές από τους Σαλιμπά και Τίμπερ πουτ ήρθαν από εξαιρετικές εκτελέσεις κόρνερ του Ντέκλαν Ράις, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.
Το παρασκήνιο στη φυσούνα: Η απογοήτευση και η εξαίρεση
Καθώς οι παίκτες και των δύο ομάδων κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, διασχίζοντας την κόκκινη φυσούνα του «Emirates» (όπου οι φίλαθλοι συχνά σκύβουν για να αλληλεπιδράσουν μαζί τους), βρίσκονταν εκεί δύο εμβληματικές μορφές της ιστορίας της Άρσεναλ, οι θρύλοι της ομάδας, Φρέντι Λιούνγκμπεργκ και Εμανουέλ Πετί.
Παρά το γεγονός ότι ολόκληρη η ομάδα πέρασε από μπροστά τους, οι περισσότεροι παίκτες της Άρσεναλ τους προσπέρασαν, χωρίς να τους δώσουν σημασία.
Ο μόνος που σταμάτησε ήταν, για άλλη μια φορά, ο Ντέκλαν Ράις. Ο Άγγλος διεθνής μέσος, αντιλαμβανόμενος το ποιοι βρίσκονταν δίπλα στα προστατευτικά, πλησίασε τους δύο βετεράνους άσους, τους έσφιξε το χέρι, συνομίλησε σύντομα μαζί τους και τους αγκάλιασε.
Class act from Declan Rice recognizing Arsenal legends, Freddie Ljungberg and Emmanuel Petit. pic.twitter.com/xkhNuoCuSY— Meech (@MeechSomto) March 2, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα