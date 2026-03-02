Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Στο Παρίσι για εξετάσεις ο Εμπαπέ, δεν έχει προγραμματιστεί χειρουργική επέμβαση
Στο Παρίσι για εξετάσεις ο Εμπαπέ, δεν έχει προγραμματιστεί χειρουργική επέμβαση
Ο 27χρονος επιθετικός αξιολογεί τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο
Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο αριστερό γόνατο από τον Δεκέμβριο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Παρίσι με το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης για να «αξιολογήσει την πρόοδο» του τραυματισμού του, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP)-από πηγές κοντά στον Γάλλο επιθετικό- σημειώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί «χειρουργική επέμβαση» «σε αυτό το στάδιο».
«Με αμοιβαία συμφωνία με τον σύλλογο, διεξάγονται περαιτέρω εξετάσεις για την ακριβή αξιολόγηση της προόδου του γόνατός του», δήλωσε η συνοδεία του Γάλλου αρχηγού σε δελτίο τύπου που εστάλη στο AFP.
«Σε αυτό το στάδιο, δεν τίθεται θέμα χειρουργικής επέμβασης», ανέφερε η ίδια πηγή. «Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη βελτιστοποίηση της παρακολούθησής του και στην προετοιμασία του για την επιστροφή του στο παιχνίδι υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες».
Ο Εμπαπέ, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω ρήξης στον πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου από τα τέλη του 2025, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον κρίσιμο επαναληπτικό αγώνα των playoffs του Champions League την περασμένη Τρίτη (24/2) εναντίον της Μπενφίκα, αφού ένιωσε «επίμονο πόνο» κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
«Με αμοιβαία συμφωνία με τον σύλλογο, διεξάγονται περαιτέρω εξετάσεις για την ακριβή αξιολόγηση της προόδου του γόνατός του», δήλωσε η συνοδεία του Γάλλου αρχηγού σε δελτίο τύπου που εστάλη στο AFP.
«Σε αυτό το στάδιο, δεν τίθεται θέμα χειρουργικής επέμβασης», ανέφερε η ίδια πηγή. «Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη βελτιστοποίηση της παρακολούθησής του και στην προετοιμασία του για την επιστροφή του στο παιχνίδι υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες».
Ο Εμπαπέ, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω ρήξης στον πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου από τα τέλη του 2025, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον κρίσιμο επαναληπτικό αγώνα των playoffs του Champions League την περασμένη Τρίτη (24/2) εναντίον της Μπενφίκα, αφού ένιωσε «επίμονο πόνο» κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα