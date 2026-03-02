Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Η Αγγλική Ομοσπονδία προωθεί το challenge των προπονητών
Στο τραπέζι βρίσκεται η ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του VAR, με την FA να επιθυμεί την εφαρμογή ενός συστήματος επανεξέτασης φάσεων (challenge) κατόπιν αιτήματος των προπονητών, στα πρότυπα άλλων μεγάλων αθλημάτων
Η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FA) εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει το VAR στους αγώνες, στοχεύοντας στη δραστική μείωση των καθυστερήσεων. Σύμφωνα με το σχέδιο, η ευθύνη για την επανεξέταση των υποκειμενικών αποφάσεων του διαιτητή θα περάσει στους προπονητές των ομάδων.
Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα
Όπως αναφέρουν οι Times, η πρόταση της FA βασίζεται σε έναν διαχωρισμό των φάσεων (αντικειμενικές - υποκειμενικές), αλλάζοντας τον σημερινό κανόνα όπου το VAR ελέγχει σιωπηλά τα πάντα.
Το VAR και η τεχνολογία θα συνεχίσουν να ελέγχουν αυτόματα όλες τις «αντικειμενικές» αποφάσεις, όπως τα οφσάιντ.
Το «Challenge» του προπονητή: Για τις «υποκειμενικές» αποφάσεις (π.χ. αμφισβητούμενα φάουλ ή χέρια), το VAR θα παρεμβαίνει μόνο εάν ο προπονητής κάνει χρήση του δικαιώματος αμφισβήτησης (challenge).
Στα πρότυπα άλλων αθλημάτων, οι ομάδες θα δικαιούνται δύο αποτυχημένα challenges ανά αγώνα. Εάν το αίτημα επανεξέτασης δικαιώσει τον προπονητή, η ομάδα διατηρεί το δικαίωμα (δεν «καίγεται» το challenge).
Η διετής αξιολόγηση της IFAB και το παράδειγμα του FVS
Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) αναμένεται να ξεκινήσει μια διετή διαδικασία αναθεώρησης του VAR. Σε αυτό το πλαίσιο, η FA θα πιέσει για δοκιμαστικές εφαρμογές του συστήματος των challenges.
Ήδη, ένα παρόμοιο σύστημα λειτουργεί σε πρωταθλήματα μικρότερης εμβέλειας (όπως στη Μάλτα και στις χαμηλότερες κατηγορίες της Ιταλίας και της Ισπανίας). Πρόκειται για το Football Video Support (FVS), μια οικονομική εναλλακτική του VAR με λιγότερες κάμερες. Ο CEO της FA, Μαρκ Μπούλινγχαμ, σημείωσε πως το ποδόσφαιρο μπορεί να διδαχθεί πολλά από αυτές τις δοκιμές, καθώς «αλλάζουν τη δυναμική, μειώνουν τις παρεμβάσεις του VAR και μεταθέτουν την ευθύνη στον προπονητή».
Οι ενστάσεις
Παρά τον ενθουσιασμό της FA, υπάρχουν ισχυρές φωνές αντίδρασης. Ο Ντέιβιντ Έλερεϊ, τεχνικός διευθυντής της IFAB, αντιτίθεται στην ιδέα υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχει λόγος για challenges στο πλήρες VAR, αφού οι διαιτητές βίντεο ελέγχουν ήδη κάθε μεμονωμένο περιστατικό». Θεωρεί πως το σύστημα ταιριάζει μόνο σε διοργανώσεις με 1-4 κάμερες (FVS).
Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να υπάρξει ένα κραυγαλέο διαιτητικό λάθος (π.χ. ένα προφανές χέρι) το οποίο δεν θα διορθωθεί επειδή η αδικημένη ομάδα θα έχει «ξοδέψει» τα challenges της.
NEW: FA wants to trial ‘coach’s challenge’ for subjective VAR decisions— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 2, 2026
Idea is that coaches would be able to have two unsuccessful challenges per game for fouls or handballs.https://t.co/fyLD1sQSXm
