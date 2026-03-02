Βίντεο: Η χειρότερη εκτέλεση πέναλτι στην ιστορία του ποδοσφαίρου
SPORTS
Ισπανία Πέναλτι

Βίντεο: Η χειρότερη εκτέλεση πέναλτι στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Ο 35χρονος Άλβαρο Χιμένεθ, που αγωνίζεται στην Γ' Εθνική της Ισπανίας με τη φανέλα της Φερόλ, πρωταγωνίστησε σε μία απίστευτη φάση

Βίντεο: Η χειρότερη εκτέλεση πέναλτι στην ιστορία του ποδοσφαίρου
Για την 26η αγωνιστική της Γ' Εθνικής της Ισπανίας η Ταλαβέρα Ντε Λα Ρέινα, η οποία μάχεται για να αποφύγει τον υποβιβασμό υποδέχθηκε την άλλοτε κραταία Φερόλ που προσπαθεί να μπει στη ζώνη των play off για την άνοδο.

Το φινάλε του αγώνα βρήκε τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη με 3-1, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν την ευκαιρία να κάνουν το ματς θρίλερ όταν στο 4ο (από τα 14 συνολικά) λεπτό των καθυστερήσεων κέρδισαν πέναλτι, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο αρχηγός τους και πιο έμπειρος παίκτης της ομάδας, άλβαρο Χιμένεθ.

Όμως ο 35χρονος φορ κατάφερε να χαρίσει ένα από τα κορυφαία blooper της χρονιάς και αν όχι τη χειρότερη, μία από τις χειρότερες εκτελέσεις πέναλτι στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στέλνοντας τη μπάλα εκτός γηπέδου!

Δείτε την εκτέλεση από διαφορετικές λήψεις:




