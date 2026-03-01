Νίκη με ανατροπή για τη Γιουνάιτεντ 2-1 την Κρίσταλ Πάλας, η Μίλαν 2-0 την Κρεμονέζε, «ματσάρα» 2-2 η Σεβίλλη με την Μπέτις, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης