Νίκη με ανατροπή για τη Γιουνάιτεντ 2-1 την Κρίσταλ Πάλας, η Μίλαν 2-0 την Κρεμονέζε, «ματσάρα» 2-2 η Σεβίλλη με την Μπέτις, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Η Άρσεναλ 2-1 την Τσέλσι στο ντέρμπι του Λονδίνου, η Μπράιτον 2-1 την Νότιγχαμ και η Τορίνο 2-0 τη Λάτσιο

Η Άρσεναλ παρέμεινε στο +5 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι διατηρώντας τον τίτλο του φαβορί της Premier League, νίκησε 2-1 την Τσέλσι στο ντέρμπι του Λονδίνου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε 2-1 με ανατροπή της Κρίσταλ Πάλας και πάτησε 3αδα μετά από πολλές αγωνιστικές. Η Τότεναμ και η Νότιγχαμ έχουν μπλέξει για τα καλά, καθώς βρίσκονται μία ανάσα από την επικίνδυνη ζώνη. 

Ηττήθηκαν αμφότερες με 2-1 από Φούλαμ και Μπράιτον αντίστοιχα. 

Στη La Liga η Μπέτις, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League, έμεινε στο 2-2 στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας κόντρα στη Σεβίλλη του Αλμέιδα. 

Η Βαλένθια πήρε νίκη «ανάσα» με 1-0 κόντρα στην Οσασούνα, ενώ Έλτσε και Εσπανιόλ έμειναν στο 2-2.

Στη Serie A η Μίλαν πήρε μεγάλη νίκη 0-2 με δύο γκολ στην εκπνοή στην έδρα της Κρεμονέζε. H Σασουόλο σόκαρε την Αταλάντα, την «υπέταξε» με 2-1 παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από νωρίς. 

Η Τορίνο επικράτησε με 2-0 της Λάτσιο και έκανε μεγάλο βήμα για την παραμονή. 

Στη Bundesliga Στουτγάρδη και Άιντραχτ Φρανκφούρτης συνέχισαν με νίκες, οι Σουηβοί 4-0 την Βόλφσμπουργκ και οι «αετοί» 2-0 την Φράιμπουργκ. 

Η Λειψία πανηγύρισε διπλό στην έδρα του Αμβούργου με 2-1.


Premier League (28η αγωνιστική)

Γουλβς-Άστον Βίλα 2-0 (61' Ζοάο Γκόμες, 90'+8' Ροντρίγο Γκόμες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ 1-1 (64' Εβανίλσον - 18' Μαγέντα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπέρνλι-Μπρέντφορντ 3-4 (45'+3 αυτ. Καγιοντέ, 47' Άντονι, 60' Φλέμινγκ - 9',90'+4 Ντάμσγκααρντ, 25' Ιγκόρ Τιάγκο, 34' Σαντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ 5-2 (5' Εκιτικέ, 24' Φαν Ντάικ, 43' ΜακΆλιστερ, 70' Χάκπο, 82' αυτ. Ντισασί - 49' Σούτσεκ, 75' Καστελάνος) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Νιούκαστλ-Έβερτον 2-3 (32' Ράμσεϊ, 82' Μέρφι - 19' Μπρανθγουέιτ, 34' Μπέτο, 83' Μπάρι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (45+2' Σεμένιο) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ 

Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-1 (6΄ Γκόμες, 15΄ Γουέλμπεκ - 13΄ Γκιμπς-Γουάιτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Τότεναμ 2-1 (7΄ Γουίλσον, 34΄ Ιβόμπι - 66΄ Ρισάρλισον) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Γ.-Κρίσταλ Πάλας 2-1 (57΄πεν. Φερνάντες, 65΄ Σέσκο - 4΄ Λακρουά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άρσεναλ-Τσέλσι 2-1 (21' Σαλίμπα, 66' Τίμπερ - 45'+2 αυτ. Χινκάπιε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

Άρσεναλ 64 -29αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 59
Μάντσεστερ Γ. 51
Άστον Βίλα 51
Λίβερπουλ 48
Τσέλσι 45
Μπρέντφορντ 43
Έβερτον 40
Φούλαμ 40
Μπόρνμουθ 39
Σάντερλαντ 37
Μπράιτον 37
Νιούκαστλ 36
Κρίσταλ Πάλας 35
Λιντς 31
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 25
Μπέρνλι 19
Γουλβς 13 -29αγ.



Bundesliga (24η αγωνιστική)

Άουγκσμπουργκ-Κολωνία 2-0 (55' Ριμπέιρο, 90'+6' Κλοντ-Μορίς)

Backheel Puts Augsburg Ahead | FC AUGSBURG - 1. FC KÖLN | Highlights | MD 24 – Bundesliga 25/26
Λεβερκούζεν-Μάιντς 1-1 (90+1΄ Κουάνσα - 67΄ Μπέκερ)

Quansah To The Rescue! | BAYER 04 LEVERKUSEN - MAINZ 05 | Highlights | Matchday 24 Bundesliga 25/26
Βέρντερ Βρέμης-Χαϊντενχάιμ 2-0 (57΄ Μιλόσεβιτς, 90+7΄ αυτ. Μπέρενς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (90+4΄ πεν. Ντικς) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Χοφενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 0-1 (45+4΄ Λαζ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (26' Σλότεμπεργκ, 83' Σβένσον - 54' 70'Κέιν, 87' Κίμιχ)

Kane Brace In "Der Klassiker"! | BORUSSIA DORTMUND - FC BAYERN | Highlights | Matchday 24 Bundesliga
Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 4-0 (21΄ Ουντάβ, 30΄, 42΄ Λέβελινγκ, +90΄+5΄ Νάρτι)

Magical Win For Stuttgart! | VFB STUTTGART - VFL WOLFSBURG | Highlights | Matchday 24 – Bundesliga

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 2-0 (64΄ Σαϊμπί, 81΄ Μπαογιά)

EINTRACHT FRANKFURT - SC FREIBURG | Highlights | Matchday 24 – Bundesliga 2025/26

Αμβούργο-Λειψία 1-2 (22' Βιέιρα - 36' Καρντόσο, 50' Ντιομαντέ)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 63

Ντόρτμουντ 52

Χοφενχάιμ 46

Στουτγκάρδη 46

Λειψία 44

Λεβερκούζεν 40 -23αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 34

Φράιμπουργκ 33

Άουγκσμπουργκ 31

Ουνιόν Βερολίνου 28

Αμβούργο 26 

Γκλάντμπαχ 25

Κολωνία 24

Μάιντς 23

Ζανκτ Πάουλι 23

Βέρντερ Βρέμης 22

Βόλφσμπουργκ 20

Χαϊντενχάιμ 14



La Liga (26η αγωνιστική)

Λεβάντε-Αλαβές 2-0 (88', 90'+7' Έσπι)

LEVANTE UD 2 - 0 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (35' Ντε Φρούτος - 47' Ι. Γουίλιαμς)

RAYO VALLECANO 1 - 1 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 4-1 (28',37',69' Γιαμάλ, 90'+1 Λεβαντόφσκι - 49' Γκεγέ)

FC BARCELONA 4 - 1 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Μαγιόρκα-Σοσιεδάδ 0-1 (36' Σολέρ)

RCD MALLORCA 0 - 1 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (90΄+4 Άλβαρες)

REAL OVIEDO 0 - 1 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Ελτσε-Εσπανιόλ 2-2 (42΄ Αγουάδο, 90΄ πεν. Μιρ - 7΄ Γκαρθία, 57΄ Ρομέρο)

ELCHE CF 2 - 2 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βαλένθια-Οσασούνα 1-0 (67' πέν. Ραμαζανί)

VALENCIA CF 1 - 0 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μπέτις-Σεβίλη 2-2 (16' Άντονι, 37' Φιντάλγο - 62' Σάντσες, 85' Ρομέρο)

REAL BETIS 2 - 2 SEVILLA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Τζιρόνα-Θέλτα 

Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε 2/3



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 64

Ρεάλ Μαδρίτης 60 -25αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 51

Βιγιαρεάλ 51

Μπέτις 42 -25αγ.

Θέλτα 37 -25αγ.

Εσπανιόλ 36

Ρεάλ Σοσιεδάδ 35

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35

Οσασούνα 33

Τζιρόνα 30 -25αγ.

Σεβίλη 29 -25αγ.

Χετάφε 29 -25αγ.

Βαλένθια 29

Ράγιο Βαγεκάνο 27 -25αγ.

Αλαβές 27

Έλτσε 26

Μαγιόρκα 24

Λεβάντε 21

Οβιέδο 17 -25αγ.



Serie A (27η αγωνιστική)

Κόμο-Λέτσε 3-1 (18' Δουβίκας, 35' Ροντρίγκες, 44' Κεμφ - 13' Κουλιμπαλί)

COMO-LECCE | HIGHLIGHTS | Thrilling First Half in Como | SERIE A 2025/26
Βερόνα-Νάπολι 1-2 ( 65' Άκπρο - 2' Χόιλουντ, 90+6' Λουκάκου)

VERONA-NAPOLI 1-2 | HIGHLIGHTS | Lukaku Wins It on the Final Kick | SERIE A 2025/26

Ίντερ-Τζένοα 2-0 (31' Ντιμάρκο, 64' πέν. Τσαλχάνογλου)

Κρεμονέζε-Μίλαν 0-2 (90΄ Πάβλοβιτς, 90΄+4΄ Λεάο)

CREMONESE-MILAN | HIGHLIGHTS | Stoppage Time Madness | SERIE A 2025/26

Σασουόλο-Αταλάντα 2-1 (23' Κονέ, 69' Θόρσφεντ - 88' Μούσα)

SASSUOLO-ATALANTA 2-1 | HIGHLIGHTS | 10-Men Sassuolo Stun La Dea | SERIE A 2025/26

Τορίνο-Λάτσιο 2-0 (21' Σιμεόνε, 53' Ζαπάτα)

TORINO-LAZIO 2-0 | HIGHLIGHTS | Winning Debut for D’Aversa on Torino’s Bench | SERIE A 2025/26

Ρόμα-Γιουβέντους 

Πίζα-Μπολόνια 2/3

Ουντινέζε-Φιορεντίνα 2/3



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Ίντερ 67 -27αγ.

Μίλαν 57 -27αγ.

Νάπολι 53 -27αγ.

Ρόμα 50

Κόμο 48 -27αγ.

Γιουβέντους 46

Αταλάντα 45 -27αγ.

Σασουόλο 38 -27αγ.

Μπολόνια 36

Λάτσιο 34 -27αγ.

Πάρμα 33 -27αγ.

Ουντινέζε 32

Κάλιαρι 30 -27αγ.

Τορίνο 30 -27αγ.

Τζένοα 27 -27αγ.

Φιορεντίνα 24

Κρεμονέζε 24 -27αγ.

Λέτσε 24 -27αγ.

Πίζα 15

Βερόνα 15 -27αγ.


