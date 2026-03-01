Άρσεναλ - Τσέλσι 0-0 (Α' ημίχρονο), live το ντέρμπι της Premier League

Η\u00A0Άρσεναλ\u00A0υποδέχεται την\u00A0Τσέλσι\u00A0στο «Emirates» (18:30), σε ένα λονδρέζικο ντέρμπι της\u00A0Premier League\u00A0όπου η νίκη αποτελεί μονόδρομο και για τις δύο ομάδες, αν και για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Οι «Κανονιέρηδες» καλούνται να βγάλουν άμεσα αντίδραση μετά τη χθεσινή νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Λιντς, η οποία μείωσε τη διαφορά στην κορυφή στους δύο βαθμούς. Το όνειρο για την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια περνάει μέσα από τέτοιου είδους αναμετρήσεις.\r\nΑπό την άλλη, η Τσέλσι του Λίαμ Ροσένιορ «καίγεται» για βαθμούς στη μάχη της τετράδας και του Champions League, μετά μάλιστα την επιβλητική νίκη της Λίβερπουλ επί της Γουέστ Χαμ το Σάββατο.