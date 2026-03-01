Ένταση στο φινάλε του αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο - «Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές» φώναζαν οι οπαδοί της Ένωσης, βίντεο
Ένταση στο φινάλε του αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο - «Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές» φώναζαν οι οπαδοί της Ένωσης, βίντεο

Μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες της ΑΕΚ πλησίασαν τον διαιτητή Τσιμεντερίδη για να διαμαρτυρηθούν, ενώ ο τελευταίος έφυγε με αστυνομική συνοδεία για να αποφευχθεί οποιαδήποτε περεταίρω ένταση

Η ΑΕΚ στο 98' με τρομερό σουτ του Ρέλβας ισοφάρισε σε 2-2 τον Βόλο κι αμέσως ο Σταύρος Τσιμεντερίδης σφύριξε την λήξη.

Με τη λήξη στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου ο διαιτητής περικυκλώθηκε από παίκτες και στελέχη της ΑΕΚ, αλλά και ποδοσφαιριστές και μέλη του Βόλου.

Οι αστυνομικοί αμέσως έσπευσαν να κάνουν έναν κλοιό γύρω από τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια έπειτα από πέντε λεπτά μετά τη λήξη.



Στον αγωνιστικό χώρο, όπως συνηθίζει, βρέθηκε και ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο Στρακόσια, παράλληλα, τραβούσε τους συμπαίκτες του να φύγουν από το σημείο και να ηρεμήσουν.

Κατά την αποχώρηση του διαιτητή και των ομάδων στα αποδυτήρια, ο Ηλιόπουλος είχε αγκαλιά τον Γιόβιτς και συζητούσαν, ενώ ο Ρότα εκνευρισμένος μονολογούσε στην κάμερα.

Πάντως ο κόσμος της ΑΕΚ δεν πτοήθηκε από την ισοπαλία και φώναξε: «Να τοι, να τοι οι πρωταθλητές»

