Ένταση στο φινάλε του αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο - «Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές» φώναζαν οι οπαδοί της Ένωσης, βίντεο
Μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες της ΑΕΚ πλησίασαν τον διαιτητή Τσιμεντερίδη για να διαμαρτυρηθούν, ενώ ο τελευταίος έφυγε με αστυνομική συνοδεία για να αποφευχθεί οποιαδήποτε περεταίρω ένταση
Η ΑΕΚ στο 98' με τρομερό σουτ του Ρέλβας ισοφάρισε σε 2-2 τον Βόλο κι αμέσως ο Σταύρος Τσιμεντερίδης σφύριξε την λήξη.
Με τη λήξη στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου ο διαιτητής περικυκλώθηκε από παίκτες και στελέχη της ΑΕΚ, αλλά και ποδοσφαιριστές και μέλη του Βόλου.
Οι αστυνομικοί αμέσως έσπευσαν να κάνουν έναν κλοιό γύρω από τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος αποχώρησε για τα αποδυτήρια έπειτα από πέντε λεπτά μετά τη λήξη.
Στον αγωνιστικό χώρο, όπως συνηθίζει, βρέθηκε και ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος.
Ο Στρακόσια, παράλληλα, τραβούσε τους συμπαίκτες του να φύγουν από το σημείο και να ηρεμήσουν.
Κατά την αποχώρηση του διαιτητή και των ομάδων στα αποδυτήρια, ο Ηλιόπουλος είχε αγκαλιά τον Γιόβιτς και συζητούσαν, ενώ ο Ρότα εκνευρισμένος μονολογούσε στην κάμερα.
Πάντως ο κόσμος της ΑΕΚ δεν πτοήθηκε από την ισοπαλία και φώναξε: «Να τοι, να τοι οι πρωταθλητές»
🟡⚫ «Να τοι, να τοι οι πρωταθλητές» από τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι δεν πτοήθηκαν από το 2-2 με τον Βόλο#aekfc pic.twitter.com/hctFKO7C33— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 1, 2026
