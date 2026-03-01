Ένταση στο φινάλε του αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο - «Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές» φώναζαν οι οπαδοί της Ένωσης, βίντεο

Μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες της ΑΕΚ πλησίασαν τον διαιτητή Τσιμεντερίδη για να διαμαρτυρηθούν, ενώ ο τελευταίος έφυγε με αστυνομική συνοδεία για να αποφευχθεί οποιαδήποτε περεταίρω ένταση