Ο Καραλής ξεπέρασε Μπούμπκα, Λαβιλενί και είναι ο μόνος που μπορεί να απειλήσει τον Ντουπλάντις
Το σημερινό απίστευτο άλμα του στα 6,17μ. πέρα από νέο πανελλήνιο ρεκόρ, φέρνει τον Εμμανουήλ Καραλή και στη δεύτερη θέση σε μια ξεχωριστή λίστα στην ιστορία του επί κοντώ
Μέχρι να εμφανιστεί το φαινόμενο Μόντο Ντουπλάντις, οι φίλοι του κλασικού αθλητισμού και δη του επί κοντώ είχαν στο μυαλό τους δύο ονόματα. Αυτά των Σεργκέι Μπούμπκα και του Ρενό Λαβιλενί.
Ο πρώτος γνωστός ως «τσάρος των αιθέρων» θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως ο πρώτος αθλητής που πέρασε τα 6 μέτρα. Στις 13 Ιουλίου 1985 ο τεράστιος Ουκρανός αθλητής έσπασε το φράγμα των 6 μέτρων σε μίτινγκ στο Παρίσι. Ο Μπούμπκα για πολλά χρόνια ήταν ανίκητος πραγματικά ανεβάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ μέχρι τα 6,15μ. επίδοση που σημείωσε στις 21 Φέβρουαρίου 1993.
Το ρεκόρ του Μπούμπκα παρέμενε ακατάρριπτο για 21 χρόνια, όταν ο 23χρονος (τότε) Ρενό Λαβιλενί στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας έκανε επίδοση 6,16μ. παίρνοντας στην κατοχή του την κορυφαία επίδοση στον κόσμο.
Ο Γάλλος δεν το χάρηκε τόσο πολύ όσο ο Ουκρανός καθώς έξι χρόνια αργότερα, στις 8 Φεβρουαρίου 2020, στο Τορούν της Πολωνίας, ένας νεαρός Σουηδός, ο 21χρονος τότε Αρμάντ (Μόντο) Ντουπλάντις πέρασε τα 6,17μ. ξεκινώντας ένα απίστευτο γαϊτανάκι παγκόσμιων ρεκόρ φτάνοντας τον πήχη στα 6,30μ.
Ωστόσο σ' αυτούς τους τρεις σωματοφύλακες του επί κοντώ, έχει προστεθεί πλέον και ο... «Ντ' Αρτανιάν» που ακούει στο όνομα Εμμανουήλ Καραλής! Ο δικός μας Μανόλο με το άλμα στα 6,17μ. προσπέρασε τον Μπούμπκα και τον Λαβιλένι, είναι πλέον δεύτερος στη λίστα με τις κορυφαίες επιδόσεις στον κόσμο και όπως έχει δείξει από πέρσι είναι ο μόνος που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια και να απειλήσει τον Ντουπλάντις.
