Η Εθνική Αργεντινής στο επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς
Η Εθνική Αργεντινής στο επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς

Σοβαρές αναταράξεις προκαλεί στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο ένα εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Footmercato, λίγους μόλις μήνες πριν η «αλμπισελέστε» επιχειρήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Αργεντινής, Κλαούντιο Τάπια, στον οποίο έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα με δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το όνομά του εμπλέκεται σε υπόθεση φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με τις αρχές να ερευνούν πιθανή υπεξαίρεση 19 δισεκατομμυρίων αργεντίνικων πέσος (περίπου 11 εκατ. ευρώ). Μαζί του φέρεται να εμπλέκεται και ο ταμίας της ομοσπονδίας, Πάμπλο Τοβιγκίνο, για αδικήματα που τοποθετούνται χρονικά μεταξύ 2024 και 2025.

Όπως επισημαίνεται, είχε στηθεί ένα περίπλοκο σύστημα εικονικών εταιρειών, μέσω του οποίου διοχετεύονταν ποσά που προέρχονταν από τιμολογήσεις, με τελικό αποδέκτη –θεωρητικά– την ομοσπονδία. Ωστόσο, σημαντικό μέρος των χρημάτων φέρεται να «πάγωσε» σε αυτές τις εταιρείες-κελύφη, χωρίς ποτέ να φτάσει στα ταμεία της ΑΦΑ. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να δικαιολογούν την πρακτική αυτή ως μέσο προστασίας από ενδεχόμενη υποτίμηση του πέσο, όμως οι δικαστικές αρχές εξετάζουν διαφορετικό σενάριο.

