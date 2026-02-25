Challenge Cup: Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τον Πανιώνιο και προκρίθηκε στον τελικό

Οι πράσινες, που είχαν κερδίσει με 3-1 στον πρώτο ημιτελικό, επικράτησαν με 3-2 και στη Νέα Σμύρνη πανηγυρίζοντας την πρόκριση - Στις 11 και 18 Μαρτίου ο διπλός τελικός με αντίπαλο την ιταλική Βαλεφόλια με τη ρεβάνς να διεξάγεται στην Αθήνα





Ο





Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός με άσσο της Γουάιτ προηγήθηκε με 3-6. Ο Πανιώνιος κατάφερε να ισοφαρίσει σε 7-7, όμως οι πράσινες με σερί 0-4 ξέφυγε με 7-11 με άσσο της Μπένετ. Οι κυανέρυθρες προσπάθησαν να πιέζουν όμως ο Παναθηναϊκός με καλά στημένο μπλοκ-άμυνα ανέβασε και άλλο τη διαφορά. Μπένετ και Γουάιτ πήραν το βάρος των επιθέσεων, με τη δεύτερη να διαμορφώνει το 17-25.



Στο δεύτερο σετ μετά το 3-3 ο Παναθηναϊκός με σέρβερ την Κωνσταντινίδου έτρεξε σερί 0-9 για το 3-12, με την διεθνή πασαδόρο να πετυχαίνει δύο συνεχόμενους άσσους και την Γουάιτ να κάνει την διαφορά στην επίθεση, ενώ όλος ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κανένα λάθος στην άμυνα. Οι πράσινες ήταν αποφασισμένες να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση και το κατάφεραν με εμφατικό τρόπο, με το 18-25 να γίνεται μετά από παράβαση της Ζακχαίου στο φιλέ.







Οι φιλοξενούμενες πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκριση, αλλά το ματς είχε δρόμο ακόμη. Ο Πανιώνιος παίζοντας πλέον κι αυτός χωρίς άγχος, ήθελε να ολοκληρώσει την πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία με καλές εντυπώσεις, καταφέρνοντας να στείλει το ματς στο τάι μπρέικ. Εκεί όμως και πάλι ο Παναθηναϊκός ξέφυγε νωρίς (0-3, 3-7) και έφτασε τελικά στη νίκη (έχοντας 4/4 στις φετινές αναμετρήσεις του με τον Πανιώνιο).



1ο σετ: 7-8, 9-16, 15-21, 17-25

2ο σετ: 3-8, 7-16, 15-21, 18-25

3ο σετ: 8-5, 16-8, 21-12, 25-14

4ο σετ: 5-8, 14-16, 21-17, 25-19

5ο σετ: 1-5, 5-10, 5-12, 8-15



*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 3 άσσους, 52 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 5 άσσους, 62 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 2-3 (17-25, 18-25, 25-14, 25-19, 08-15)



ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Γιουνούς Οτσάλ): Ριστίσεβιτς 6 (4/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 32% άριστες), Νομικού 7 (5/10 επ., 2 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 14 (11/41 επ., 3 μπλοκ, 38% υπ. - 22% άριστες), Ραχίμοβα 18 (14/46 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ζακχαίου 15 (10/19 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 50% υπ. - 21% άριστες), Φλιάκου, Λιάγκη, Αγγελοπούλου 5 (5/11 επ.), Λαμπρούση.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 18 (16/28 επ., 2 μπλοκ, 40% υπ. - 13% άριστες), Μπένετ 12 (9/33 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 3 (1/1 επ., 2 άσσοι), Σάμανταν 8 (7/13 επ., 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 4 (4/18 επ., 37% υπ. - 16% άριστες), Παπαγεωργίου 6 (5/11 επ., 1 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 27% υπ. - 18% άριστες), Ρόγκα (λ), Χατζηευστρατιάδου 2 (2/3 επ.), Τάνη 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Στράντζαλη 6 (5/22 επ., 1 μπλοκ, 31% υπ. - 19% άριστες), Κωνσταντίνου 9 (9/13 επ., 29% υπ. - 13% άριστες), Παπά 4 (3/10 επ., 1 άσσος).



Ο προπονητής του Ολυμπιακού Αλεσάντρο Κιαπίνι δήλωσε: «Πραγματικά ονειρευόμαστε να το πετύχουμε αυτό, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, Είμαι περήφανος για αυτό που κάναμε και χαρούμενος που θα παίξουμε στον τελικό. Η Βαλεφόλια είναι μία πολύ καλή ομάδα, έχουν δώσει πολλούς αγώνες πρόσφατα θα είναι κουρασμένοι, αλλά είναι σπουδαία και σταθερή ομάδα, θα είναι δύσκολα αλλά πάμε να το διασκεδάσουμε».