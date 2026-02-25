Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Μήτογλου: «Μας έδωσε ψυχολογία το Κύπελλο αλλά το αφήνουμε πίσω»
Μήτογλου: «Μας έδωσε ψυχολογία το Κύπελλο αλλά το αφήνουμε πίσω»
Ο Ντίνος Μήτογλου στάθηκε στην αυτοπεποίθηση που έφερε ο τίτλος στην Κρήτη, τονίζοντας πως η ομάδα έχει την ωριμότητα να συγκεντρωθεί άμεσα στις υποχρεώσεις της Euroleague, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό της
Ο Ντίνος Μήτογλου μιλώντας για το παιχνίδι με την Παρί (26/02, 21:45) αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην παρουσία του κόσμου του Παναθηναϊκού.
Ο διεθνής φόργουορντ σέντερ μίλησε για την αναμέτρηση με την γαλλική ομάδα για την 29η αγωνιστική της Euroleague και στάθηκε στην ψυχολογία που πήρε ο ίδιος και συνολικά η ομάδα του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Ντίνος Μήτογλου στο Club 1908:
Για την αυτοπεποίθηση μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη: «Ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Μας έδωσε ψυχολογία γιατί παίξαμε πάρα πολύ καλά γιατί και εγώ έπαιξα καλά και πήρα έξτρα ψυχολογία. Όμως αυτό ανήκει στο παρελθόν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε τον τίτλο αλλά τα όμορφα και τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν τώρα ξεκινούν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και θεωρώ ότι θα παρουσιαστούμε έτοιμοι. Είμαστε σ' ένα πάρα πολύ καλό μομέντουμ και ανεβαίνουμε συνεχώς. Οπότε θα είναι πολύ καλό για εμάς αυτά τα παιχνίδια».
Για το πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει η μετάβαση στα ματς της Euroleague: «Το καλό είναι ότι τα παιδιά, όλοι οι συμπαίκτες μου αλλά και τα παιδιά στο σταφ, έχουν την εμπειρία να καταλάβουν τι εστί Κύπελλο και Ελληνικό Πρωτάθλημα. Το διασκεδάσαμε, περάσαμε καλά όλοι μαζί, αλλά ταυτόχρονα είμαστε επαγγελματίες και μπορούμε να το αφήσουμε πίσω μας και να προχωρ4ήσουμε μπροστά. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να προσαρμοστούμε στις καταστάσεις τις επόμενες ημέρες.»
Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Ανυπομονούμε κάθε φορά να παίζουμε στο γήπεδό μας. Έχω γίνει γραφικός όλα αυτά τα χρόνια. Ο κόσμος είναι πάντα στο πλευρό μας. Και στα καλά και στα άσχημα. Είναι ο 6ος παίκτης μας και τον χρειαζόμαστε. Με την Παρί θα είναι ένα tricky παιχνίδι, ένα δύσκολο παιχνίδι και χρειαζόμαστε την ενέργεια και την φωνή του».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο διεθνής φόργουορντ σέντερ μίλησε για την αναμέτρηση με την γαλλική ομάδα για την 29η αγωνιστική της Euroleague και στάθηκε στην ψυχολογία που πήρε ο ίδιος και συνολικά η ομάδα του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Ντίνος Μήτογλου στο Club 1908:
Για την αυτοπεποίθηση μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη: «Ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Μας έδωσε ψυχολογία γιατί παίξαμε πάρα πολύ καλά γιατί και εγώ έπαιξα καλά και πήρα έξτρα ψυχολογία. Όμως αυτό ανήκει στο παρελθόν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε τον τίτλο αλλά τα όμορφα και τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν τώρα ξεκινούν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και θεωρώ ότι θα παρουσιαστούμε έτοιμοι. Είμαστε σ' ένα πάρα πολύ καλό μομέντουμ και ανεβαίνουμε συνεχώς. Οπότε θα είναι πολύ καλό για εμάς αυτά τα παιχνίδια».
Για το πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει η μετάβαση στα ματς της Euroleague: «Το καλό είναι ότι τα παιδιά, όλοι οι συμπαίκτες μου αλλά και τα παιδιά στο σταφ, έχουν την εμπειρία να καταλάβουν τι εστί Κύπελλο και Ελληνικό Πρωτάθλημα. Το διασκεδάσαμε, περάσαμε καλά όλοι μαζί, αλλά ταυτόχρονα είμαστε επαγγελματίες και μπορούμε να το αφήσουμε πίσω μας και να προχωρ4ήσουμε μπροστά. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να προσαρμοστούμε στις καταστάσεις τις επόμενες ημέρες.»
Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Ανυπομονούμε κάθε φορά να παίζουμε στο γήπεδό μας. Έχω γίνει γραφικός όλα αυτά τα χρόνια. Ο κόσμος είναι πάντα στο πλευρό μας. Και στα καλά και στα άσχημα. Είναι ο 6ος παίκτης μας και τον χρειαζόμαστε. Με την Παρί θα είναι ένα tricky παιχνίδι, ένα δύσκολο παιχνίδι και χρειαζόμαστε την ενέργεια και την φωνή του».
🎙️ 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗞 𝗳𝘁. 𝗞𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼𝘀 𝗠𝗶𝘁𝗼𝗴𝗹𝗼𝘂 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 25, 2026
Konstantinos Mitoglou discusses the importance of maintaining our momentum following the Allwyn Final 8 victory, the mindset required for the crucial matchups ahead & much more.
Watch the full Game Talk… pic.twitter.com/UboFvfgAhH
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα