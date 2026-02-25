Τζολάκης: «Κάποιες λεπτομέρειες δεν μας επέτρεψαν να σκοράρουμε ένα γκολ για να έχουμε ελπίδες»
Τζολάκης: «Κάποιες λεπτομέρειες δεν μας επέτρεψαν να σκοράρουμε ένα γκολ για να έχουμε ελπίδες»
Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού στάθηκε στις λεπτομέρειες που έκριναν το ζευγάρι με τη Λεβερκούζεν και έθεσε ως βασικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος
Στις λεπτομέρειες που δεν επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να σκοράρει κόντρα στην Μπάγερ και να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στους «16» του Champions League στάθηκε ο Κωνσταντής Τζολάκης μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Λεβερκούζεν, με τον τερματοφύλακα των «ερυθρόλευκων» να μιλά στο MEGA για το «κακό τρίλεπτο» του πρώτου αγώνα στο Φάληρο και να τονίζει ότι στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Οι δηλώσεις του Κωνσταντή Τζολάκη
Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού υποστήριξε ότι η ομάδα του άξιζε την παρουσία της στη φάση αυτή της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι οι λεπτομέρειες έκριναν το ζευγάρι.
«Με την παρουσία μας ειδικά στα τελευταία παιχνίδια δείξαμε ότι αξίζαμε να είμαστε σε αυτή τη φάση. Κάποιες λεπτομέρειες στο προηγούμενο ματς δεν μας έδωσαν πολλές ελπίδες. Παλέψαμε ως το τελευταίο λεπτό, αλλά κάποιες λεπτομέρειες δεν μας επέτρεψαν να σκοράρουμε ένα γκολ για να έχουμε ελπίδες. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια οι ομάδες ήταν ισάξιες. Στο πρώτο παιχνίδι σε ένα κακό τρίλεπτο δεχθήκαμε δύο γκολ και η Λεβερκούζεν το διαχειρίστηκε», ανέφερε αρχικά.
Αναφερόμενος στην υποστήριξη των φιλάθλων και στους στόχους της ομάδας για τη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για τη στήριξη. Δεν καταφέραμε να τους κάνουμε λίγο περισσότερο χαρούμενους. Είναι περήφανοι σίγουρα. Στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να είμαστε και του χρόνου στα αστέρια».
Οι δηλώσεις του Κωνσταντή Τζολάκη
Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού υποστήριξε ότι η ομάδα του άξιζε την παρουσία της στη φάση αυτή της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι οι λεπτομέρειες έκριναν το ζευγάρι.
«Με την παρουσία μας ειδικά στα τελευταία παιχνίδια δείξαμε ότι αξίζαμε να είμαστε σε αυτή τη φάση. Κάποιες λεπτομέρειες στο προηγούμενο ματς δεν μας έδωσαν πολλές ελπίδες. Παλέψαμε ως το τελευταίο λεπτό, αλλά κάποιες λεπτομέρειες δεν μας επέτρεψαν να σκοράρουμε ένα γκολ για να έχουμε ελπίδες. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια οι ομάδες ήταν ισάξιες. Στο πρώτο παιχνίδι σε ένα κακό τρίλεπτο δεχθήκαμε δύο γκολ και η Λεβερκούζεν το διαχειρίστηκε», ανέφερε αρχικά.
Αναφερόμενος στην υποστήριξη των φιλάθλων και στους στόχους της ομάδας για τη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για τη στήριξη. Δεν καταφέραμε να τους κάνουμε λίγο περισσότερο χαρούμενους. Είναι περήφανοι σίγουρα. Στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να είμαστε και του χρόνου στα αστέρια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα