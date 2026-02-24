Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Ρουί Κόστα: «Ο Πρεστιάνι είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ρατσιστής»
Δημόσια στήριξη του προέδρου της Μπενφίκα στον νεαρό άσο μετά τις κατηγορίες του Βινίσιους
O πρόεδρος της Μπενφίκα, Ρούι Κόστα, υπερασπίστηκε δημόσια τον Τζανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος τιμωρήθηκε προσωρινά με αποκλεισμό από την UEFA μετά από κατηγορίες για ρατσιστικές προσβολές που έκανε ο Βινίσιους.
«Δεν βρίσκομαι στο γήπεδο για να μάθω τι ειπώθηκε ή όχι», εξήγησε.
«Σε μια τέτοια περίπτωση, λέγονται πολλά πράγματα. Πιστεύουμε τον λόγο του παίκτη μας. Πέρα από αυτό, γνωρίζουμε τους παίκτες που έχουμε στην ομάδα μας. Ο Πρεστιάνι αποκαλείται ρατσιστής, αλλά είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ρατσιστής, μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Γιατί μιλάω μόνο μια εβδομάδα μετά τα γεγονότα; Υπερασπιστήκαμε τον παίκτη όταν ήταν απαραίτητο και δεν υπήρχε λόγος ο πρόεδρος να μιλάει κάθε μέρα. Η τελική ετυμηγορία δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Υπάρχει προσωρινή τιμωρία, αλλά δεν είχε νόημα να μιλάμε κάθε μέρα για ένα θέμα που εξακολουθεί να εξετάζεται», πρόσθεσε ο Ρουί Κόστα.
