Μίλαν: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Λόφτους-Τσικ, χάνει και το ντέρμπι με τη Νάπολι
SPORTS
Μίλαν τραυματισμός Πάρμα

Ο Άγγλος μέσος τραυματίστηκε στην ήττα των ροσονέρι από την Πάρμα –  Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα στο φατνιακό οστό, καθώς και σοβαρά τραύματα και σπασμένα δόντια

Διπλό πλήγμα για τη Μίλαν, που ηττήθηκε 1-0 από την Πάρμα και είδε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ να αυξάνεται στους 10 βαθμούς, ενώ ο Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ αποχώρησε τραυματίας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Κόρβι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Άγγλος μέσος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης, χάνοντας και το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νάπολι για την 31η αγωνιστική της Serie A.

MILAN-PARMA 0-1 | HIGHLIGHTS | Parma Stun Milan At San Siro | Serie A 2025/26


Σοβαρός τραυματισμός και επέμβαση

Ο 29χρονος χαφ τραυματίστηκε σε δυνατή σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και αποχώρησε με φορείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Ροσονέρι. Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα στο φατνιακό οστό, καθώς και σοβαρά τραύματα και σπασμένα δόντια.

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στη νύχτα και κρίνεται επιτυχής, ωστόσο ο ακριβής χρόνος αποθεραπείας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία αρκετών μηνών.

Εκτός για το ντέρμπι με τη Νάπολι

Ο Λόφτους-Τσικ δεν θα είναι διαθέσιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νάπολι στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν για τη Μίλαν, η οποία ήδη βρίσκεται στο -10 από την Ίντερ.

Η απώλεια του Άγγλου μέσου αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον αγωνιστικό σχεδιασμό των Ροσονέρι, που καλούνται να διαχειριστούν τόσο τη βαθμολογική πίεση όσο και τη μακρά απουσία ενός βασικού στελέχους τους.

