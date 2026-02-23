Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Μίλαν: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Λόφτους-Τσικ, χάνει και το ντέρμπι με τη Νάπολι
Ο Άγγλος μέσος τραυματίστηκε στην ήττα των ροσονέρι από την Πάρμα – Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα στο φατνιακό οστό, καθώς και σοβαρά τραύματα και σπασμένα δόντια
Διπλό πλήγμα για τη Μίλαν, που ηττήθηκε 1-0 από την Πάρμα και είδε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ να αυξάνεται στους 10 βαθμούς, ενώ ο Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ αποχώρησε τραυματίας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Κόρβι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Ο Άγγλος μέσος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης, χάνοντας και το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νάπολι για την 31η αγωνιστική της Serie A.
Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στη νύχτα και κρίνεται επιτυχής, ωστόσο ο ακριβής χρόνος αποθεραπείας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία αρκετών μηνών.
Η απώλεια του Άγγλου μέσου αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον αγωνιστικό σχεδιασμό των Ροσονέρι, που καλούνται να διαχειριστούν τόσο τη βαθμολογική πίεση όσο και τη μακρά απουσία ενός βασικού στελέχους τους.
Σοβαρός τραυματισμός και επέμβασηΟ 29χρονος χαφ τραυματίστηκε σε δυνατή σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και αποχώρησε με φορείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Ροσονέρι. Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα στο φατνιακό οστό, καθώς και σοβαρά τραύματα και σπασμένα δόντια.
Εκτός για το ντέρμπι με τη ΝάπολιΟ Λόφτους-Τσικ δεν θα είναι διαθέσιμος για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νάπολι στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν για τη Μίλαν, η οποία ήδη βρίσκεται στο -10 από την Ίντερ.
