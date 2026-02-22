Ο Παναθηναϊκός ζήτησε τα στοιχεία όσων επιτέθηκαν με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον Λεσόρ και ετοιμάζεται να υποβάλλει μηνύσεις

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενημέρωσε ΕΟΚ, Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και το Υφυπουργείο Αθλητισμού ότι θα κυνηγήσει την υπόθεση και κατέθεσε αίτημα γι ανα τους παρασχεθούν τα στοιχεία των ατόμων που έκαναν τη ρατσιστική επίθεση στον Γάλλο σέντερ