Ο Παναθηναϊκός ζήτησε τα στοιχεία όσων επιτέθηκαν με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον Λεσόρ και ετοιμάζεται να υποβάλλει μηνύσεις
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενημέρωσε ΕΟΚ, Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και το Υφυπουργείο Αθλητισμού ότι θα κυνηγήσει την υπόθεση και κατέθεσε αίτημα γι ανα τους παρασχεθούν τα στοιχεία των ατόμων που έκαναν τη ρατσιστική επίθεση στον Γάλλο σέντερ
Ένα ντέρμπι αιωνίων σπάνια δεν θα έχει κι ένα... τρίτο ημίχρονο (σ' όλα τα σπορ), όπως ακριβώς συνέβη και στον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ.
Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε με 79-68 του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο, με τον αγώνα να στιγματίζεται και από τη ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλαν οι πράσινοι ότι έγινε από τους ερυθρόλευκους οπαδούς με στόχο τον Ματίας Λεσόρ.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε σήμερα όλες τις εμπλεκόμενες αρχές ότι δεν θα αφήσει να περάσει έτσι το θέμα και ζήτησε τα στοιχεία όλων όσων επιτέθηκαν με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στον Γάλλο προκειμένου να καταθέσει μηνύσεις.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ
«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απέστειλε στην ΕΟΚ, με κοινοποίηση στην Εισαγγελία Ηρακλείου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, αίτημα παροχής στοιχείων των ατόμων που έκαναν τη βίαιη ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια (κατά την είσοδο του στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του ημιχρόνου και κατά την επιστροφή του στο γήπεδο για το δεύτερο μέρος) του τελικού του Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό, επισυνάπτοντας και το σχετικό βίντεο ως αποδεικτικό υλικό.
Ακολούθως θα υποβληθεί μήνυση με βάση τον αντιρατσιστικό αλλά και τον αθλητικό νόμο. Είναι βέβαιο πως θα κυνηγήσουμε την υπόθεση με κάθε ένδικο μέσο και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τους αθλητές μας έναντι της αλητείας».
