Παντελίδης για το βαθμό που πήρε η ΑΕΛ από τον ΠΑΟΚ: Στο τέλος εκμεταλλευτήκαμε την κούραση του αντιπάλου μας
Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη μετά το 1-1 της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ
Μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό η ΑΕΛ πήρε βαθμό και από τον ΠΑΟΚ στη Λάρισα.
Ο Σάββας Παντελίδης μίλησε στην Cosmote TV για το ματς, τον ΠΑΟΚ αλλά και τις νέες μεταγραφές.
Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη
Για το φινάλε θρίλερ: «Όταν έχεις συνεχόμενα μεγάλα παιχνίδια, ότι πάρουμε είναι κέρδος για την ομάδα μας. Δεν αδικείται κάποιος από το αποτέλεσμα. Εκμεταλλευτήκαμε στο τέλος την κούραση του ΠΑΟΚ και θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το ματς. Άνοιξε το ματς στην επανάληψη με τις απουσίες και την κούραση του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε ταπεινά τη δουλειά».
Για τις αντιδράσεις του και την ψυχραιμία της ΑΕΛ: «Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήθελα να είμαι ήρεμος για να διαβάσω το παιχνίδι. Στο τελευταίο με τον Πανσερραϊκό ήμουν νευρικός οπότε το άλλαξα».
Για τις νέες μεταγραφές και τον Κακουτά: «Τα έχω δει αυτά από την πρώτη μέρα που ήρθε. Ζήτημα να γίνει «ένα» με την ομάδα. Να γίνουμε εμείς και να μην στεκόμαστε στην εξαιρετική του ποιότητα. Ένα παιδί που θέλει να βοηθήσει».
