Μπενίτεθ για το διπλό του ΠΑΟ στο Παγκρήτιο: Κερδίσαμε αλλά υποφέραμε στο 2ο ημίχρονο
SPORTS
Ράφα Μπενίτεθ Παναθηναϊκός ΟΦΗ Super League 1

Μπενίτεθ για το διπλό του ΠΑΟ στο Παγκρήτιο: Κερδίσαμε αλλά υποφέραμε στο 2ο ημίχρονο

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΟΦΗ

Μπενίτεθ για το διπλό του ΠΑΟ στο Παγκρήτιο: Κερδίσαμε αλλά υποφέραμε στο 2ο ημίχρονο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας 2-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και έκανε βήμα τετράδας. 

Μετά το ματς ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην Cοsmote TV για την απόδοσή της ομάδας του και την πίεση του ΟΦΗ. 

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ 

Για το παιχνίδι: «Είμαστε προφανώς χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Στο πρώτο μέρος παίξαμε καλά, είχαμε ευκαιρίες για 2-3 γκολ, για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Νικήσαμε, υποφέραμε στο δεύτερο μέρος».

Για το build up, αλλά και το γεγονός ότι κάτι έλειπε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου: «Στο πρώτο μέρος δημιουργήσαμε αρκετά από πίσω. Δεν είχαμε την τελική απόφαση. Ως προπονητής είμαι χαρούμενος που ήμασταν κοντά στην περιοχή, αλλά την ίδια ώρα θες τελειώματα και περισσότερα γκολ».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης