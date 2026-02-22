Μπενίτεθ για το διπλό του ΠΑΟ στο Παγκρήτιο: Κερδίσαμε αλλά υποφέραμε στο 2ο ημίχρονο
Μπενίτεθ για το διπλό του ΠΑΟ στο Παγκρήτιο: Κερδίσαμε αλλά υποφέραμε στο 2ο ημίχρονο
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΟΦΗ
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας 2-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και έκανε βήμα τετράδας.
Μετά το ματς ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην Cοsmote TV για την απόδοσή της ομάδας του και την πίεση του ΟΦΗ.
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ
Για το παιχνίδι: «Είμαστε προφανώς χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Στο πρώτο μέρος παίξαμε καλά, είχαμε ευκαιρίες για 2-3 γκολ, για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Νικήσαμε, υποφέραμε στο δεύτερο μέρος».
Για το build up, αλλά και το γεγονός ότι κάτι έλειπε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου: «Στο πρώτο μέρος δημιουργήσαμε αρκετά από πίσω. Δεν είχαμε την τελική απόφαση. Ως προπονητής είμαι χαρούμενος που ήμασταν κοντά στην περιοχή, αλλά την ίδια ώρα θες τελειώματα και περισσότερα γκολ».
Μετά το ματς ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην Cοsmote TV για την απόδοσή της ομάδας του και την πίεση του ΟΦΗ.
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ
Για το παιχνίδι: «Είμαστε προφανώς χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Στο πρώτο μέρος παίξαμε καλά, είχαμε ευκαιρίες για 2-3 γκολ, για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Νικήσαμε, υποφέραμε στο δεύτερο μέρος».
Για το build up, αλλά και το γεγονός ότι κάτι έλειπε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου: «Στο πρώτο μέρος δημιουργήσαμε αρκετά από πίσω. Δεν είχαμε την τελική απόφαση. Ως προπονητής είμαι χαρούμενος που ήμασταν κοντά στην περιοχή, αλλά την ίδια ώρα θες τελειώματα και περισσότερα γκολ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα