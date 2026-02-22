Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Νέα stories μετά το «Aman, Aman» για τον Αταμάν και το Κύπελλο Ελλάδος - «Μετά το πρώτο, θα φέρω και τα άλλα δύο
Σε δεύτερο story αναφέρεται στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού μιλώντας στον γάτο του τον Φρι: «καλά εσύ κοιμόσουν σε όλο το ματς, τόσο σίγουρος ήσουν; Ούτε εγώ δεν είχα τέτοια σιγουριά»
Το μήνυμα ότι μετά το Κύπελλο Ελλάδος που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη αφού νίκησε τον Ολυμπιακό στον τελικό, «θα φέρω και τα άλλα δύο (σ.σ. το πρωτάθλημα και τη Euroleague) έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με stories του το πρωί της Κυριακής.
Λίγες ώρες μετά την ανοιχτή στήριξη στον Εργκίν Αταμάν με το τραγούδι «Aman, Aman», ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε νέα ανάρτηση από το Σούνιο.
Με φόντο το τραπεζάκι στο οποίο τοποθετεί τα Κύπελλα που κερδίζουν οι «πράσινοι», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει ««νεράκι τσιγαράκι μουσική. Πίσω σού βρίσκεται το πρώτο κύπελλο και μετά θα φέρω και άλλα δύο»
Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού αποτέλεσε σαφή αναφορά στον Τούρκο τεχνικό, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να γράφει χαρακτηριστικά «Aman Aman» με πράσινα γράμματα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δημόσια στήριξή του προς το πρόσωπο του Έργκιν Άταμαν.
Το story και το μήνυμα προς τον ΆταμανΝωρίτερα ο κ. Γιαννακόπουλος ανάρτησε φωτογραφία στην οποία διακρίνονται οι παίκτες και ο προπονητής του «τριφυλλιού», ενώ στο φόντο ακουγόταν το τραγούδι «Aman Aman».
Σαφές μήνυμα μετά τον τελικό
Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ να επιλέγει να πανηγυρίσει δημόσια την κατάκτηση της κούπας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον ρόλο του προπονητή της ομάδας.
Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ακόμη μία ένδειξη της εμπιστοσύνης και της στήριξης που απολαμβάνει ο Έργκιν Άταμαν από τη διοίκηση του συλλόγου.
