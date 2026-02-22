Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Νέα stories μετά το «Aman, Aman» για τον Αταμάν και το Κύπελλο Ελλάδος - «Μετά το πρώτο, θα φέρω και τα άλλα δύο

Σε δεύτερο story αναφέρεται στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού μιλώντας στον γάτο του τον Φρι: «καλά εσύ κοιμόσουν σε όλο το ματς, τόσο σίγουρος ήσουν; Ούτε εγώ δεν είχα τέτοια σιγουριά»

Σαφές μήνυμα μετά τον τελικό

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ να επιλέγει να πανηγυρίσει δημόσια την κατάκτηση της κούπας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον ρόλο του προπονητή της ομάδας.



Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ακόμη μία ένδειξη της εμπιστοσύνης και της στήριξης που απολαμβάνει ο Έργκιν Άταμαν από τη διοίκηση του συλλόγου.