Το story του Γιαννακόπουλου και το μήνυμα στον Άταμαν μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου: «Aman Aman»
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πανηγύρισε μέσω Instagram τη νίκη επί του Ολυμπιακού, στέλνοντας δημόσιο μήνυμα στήριξης στον Τούρκο τεχνικό
Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Ολυμπιακό με 79-68, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πανηγυρίζοντας την επιτυχία των «πρασίνων» και στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς τον Έργκιν Άταμαν.
Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού αποτέλεσε σαφή αναφορά στον Τούρκο τεχνικό, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να γράφει χαρακτηριστικά «Aman Aman» με πράσινα γράμματα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δημόσια στήριξή του προς το πρόσωπο του Έργκιν Άταμαν.
Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ να επιλέγει να πανηγυρίσει δημόσια την κατάκτηση της κούπας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον ρόλο του προπονητή της ομάδας.
Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ακόμη μία ένδειξη της εμπιστοσύνης και της στήριξης που απολαμβάνει ο Έργκιν Άταμαν από τη διοίκηση του συλλόγου.
