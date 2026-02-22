Το story του Γιαννακόπουλου και το μήνυμα στον Άταμαν μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου: «Aman Aman»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός Έργκιν Άταμαν

Το story του Γιαννακόπουλου και το μήνυμα στον Άταμαν μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου: «Aman Aman»

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πανηγύρισε μέσω Instagram τη νίκη επί του Ολυμπιακού, στέλνοντας δημόσιο μήνυμα στήριξης στον Τούρκο τεχνικό

Το story του Γιαννακόπουλου και το μήνυμα στον Άταμαν μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου: «Aman Aman»
47 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Ολυμπιακό με 79-68, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πανηγυρίζοντας την επιτυχία των «πρασίνων» και στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς τον Έργκιν Άταμαν.

Το story και το μήνυμα προς τον Άταμαν

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε φωτογραφία στην οποία διακρίνονται οι παίκτες και ο προπονητής του «τριφυλλιού», ενώ στο φόντο ακουγόταν το τραγούδι «Aman Aman».



Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού αποτέλεσε σαφή αναφορά στον Τούρκο τεχνικό, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να γράφει χαρακτηριστικά «Aman Aman» με πράσινα γράμματα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δημόσια στήριξή του προς το πρόσωπο του Έργκιν Άταμαν.

Σαφές μήνυμα μετά τον τελικό


Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ να επιλέγει να πανηγυρίσει δημόσια την κατάκτηση της κούπας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον ρόλο του προπονητή της ομάδας.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ακόμη μία ένδειξη της εμπιστοσύνης και της στήριξης που απολαμβάνει ο Έργκιν Άταμαν από τη διοίκηση του συλλόγου.
47 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης