Βήμα για τους «16» από Στουτγκάρδη, Ερυθρό Αστέρα, Φιορεντίνα: Δείτε τα 41 γκολ της βραδιάς σε Europa και Conference League
Προβάδισμα πρόκρισης και για τις Γκενκ και Νότιγχαμ Φόρεστ - Εντυπωσιακές εκτός έδρας εμφανίσεις και καθαρά σκορ στους πρώτους αγώνες των playoffs
Μετά τις Γκενκ και Νότιγχαμ Φόρεστ, «αγκαλιά» με το «εισιτήριο» για τους «16» του Europa League είναι από το βράδυ της Πέμπτης και η Στουτγκάρδη.
Στην πρώτη αναμέτρηση των playoffs της διοργάνωσης οι «Σουηβοί» επικράτησαν με 4-1 στη Γλασκώβη επί της Σέλτικ και, πλέον, μόνο εάν «αυτοκτονήσουν» στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης θα χάσουν την πρόκριση.
Σοβαρό προβάδισμα πήρε ο Ερυθρός Αστέρας με το «διπλό» στη Γαλλία επί της Λιλ (1-0), ενώ η Λουντογκόερετς έκανε το πρώτο βήμα με το 2-1 επί της Φερεντσβάρος.
Τα αποτελέσματα των πρώτων αναμετρήσεων για τα playoffs του Europa League:
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Γκενκ (Βέλγιο) 1-3 (45' Μπέλιο - 15' Χέινεν, 21',90' Ελ Ουαχντί)
ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Θέλτα (Ισπανία) 1-2 (77' Γερεμέγεφ - 34' Άσπας, 43' Σβέντμπεργκ)
Μπραν (Νορβηγία)-Μπολόνια (Ιταλία) 0-1 (9' Κάστρο)
Νωρίτερα, η Νόα έκανε την έκπληξη στους πρώτους αγώνες των play off. Η ομάδα της Αρμενίας που πέρσι (2024/25) είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, επικράτησε 1-0 της Άλκμααρ στο Ερεβάν και πλέον καλείται να διαφυλάξει αυτό το σκορ στη ρεβάνς που θα γίνει σε μία εβδομάδα στην Ολλανδία.
Η Νόα είναι πρωτοεμφανιζόμενη σε νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το ίδιο και η φινλανδική Κουόπιο, που όμως δεν είχε ανάλογη επιτυχία. Ηττήθηκε 2-0 εντός έδρας από τη Λεχ Πόζναν, που «καθαρίσε» από σήμερα την πρόκριση.
Με buzzer beater του Πόπλατνικ η Ριέκα πέρασε από το Κόσοβο με νίκη 3-2 επί της Ντρίτα σε αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο από τις υποψήφιες αντιπάλους της ΑΕΚ.
Στο ΓΣΠ της Λευκωσίας, η Ριέκα με ένα γκολ στα τελευταία λεπτά (86΄) επικράτησε 1-0 της Ομόνοια και απέκτησε προβάδισμα για το ραντεβού της προσεχούς Πέμπτης στην Κροατία.
Τα αποτελέσματα των πρώτων αναμετρήσεων για τα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Conference League (ρεβάνς στις 26/2):
Νόα (Αρμενία)-Άλκμααρ (Ολλανδία) 1-0 (53΄ Χαμπαρτζουμιάν)
Ζρίνσκι (Βοσνία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 1-1 (55΄ Αμπράμοβιτς - 43΄ Σαρ)
Κουόπιο (Φινλανδία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 0-2 (9΄ Κόζουμπαλ, 41΄ Ισμαχέλ)
Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)-Λοζάνη (Ελβετία) 1-1 (58΄ Στουρμ - 22΄ Ογεντέζι)
Ντρίτα (Κόσοβο)-Τσέλιε (Σλοβενία) 2-3 (59΄ Κρασνίτσι, 75΄ Μπαλάι - 19΄ Κούτσις, 41΄ Αβντίλι, 90+4΄ Πόπλατνικ)
Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 0-3 (53΄ Ρανιέρι, 65΄ Μαντραγκόρα, 81΄πεν. Πίκολι)
Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 0-1 (77΄ Μουαντιλματζί)
Ομόνοια (Κύπρος)-Ριέκα (Κροατία) 0-1 (86΄ Αντού Ατζέι)
* Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16»: Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας
Conference League: «Έκλεισε θέση» στους «16» η ΦιορεντίναΗ Φιορεντίνα έκανε «πάρτι» στην Πολωνία και με το άνετο 3-0 στη έδρα της Γιαγκελόνια εξασφάλισε επί της ουσίας την πρόκριση στους «16» του Conference League.
