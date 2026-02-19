«Διπλό» της Γκενκ 3-1 στο Ζάγκρεμπ με σόου Καρέτσα, 1-0 η Μπολόνια την Μπραν στη Νορβηγία, δείτε γκολ
«Διπλό» της Γκενκ 3-1 στο Ζάγκρεμπ με σόου Καρέτσα, 1-0 η Μπολόνια την Μπραν στη Νορβηγία, δείτε γκολ

Η Νότιγχαμ διέλυσε 3-0 τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στους «16» του Europa League

Το... άστρο του Κωνσταντίνου Καρέτσα έλαμψε και στο Ζάγκρεμπ, όπου σε ρόλο δημιουργού ο διεθνής άσσος της Γκενκ οδήγησε την ομάδα του σε νίκη με 3-1 επί της Ντιναμό, στο πρώτο ματς των playoffs του Europa League. 

 Από τις δύο ασίστ του Καρέτσα οι Βέλγοι έβαλαν τις βάσεις για να βρεθούν στους «16» της διοργάνωσης ενόψει της ρεβάνς της 26ης Φεβρουαρίου.



Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός (αντικαταστάθηκε στο 88') στο 15ο λεπτό εκτέλεσε κόρνερ ακριβείας και ο Χέινεν με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τη Γκενκ.



Λίγα λεπτά αργότερα, ο Καρέτσας πήρε ξανά την κατάσταση στα πόδια του και μετά από εντυπωσιακή κούρσα και κάθετη πάσα, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το 2-0, με τον Ελ Ουαχντί να ολοκληρώνει τη φάση από κοντά.

Ο 24χρονος Μαροκινός αμυντικός με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο φινάλε του ματς «έγραψε» το 3-1 και, πλέον, η Γκενκ είναι με το ένα... πόδι στα νοκ άουτ.



Το πρώτο βήμα για πρόκριση έκανε και η Μπολόνια μετά τη νίκη της στη Νορβηγία με 1-0 επί της Μπραν.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αναμετρήσεων για τα playoffs του Europa League:

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Γκενκ (Βέλγιο) 1-3
(45' Μπέλιο - 15' Χέινεν, 21',90' Ελ Ουαχντί)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Θέλτα (Ισπανία) 1-2
(77' Γερεμέγεφ - 34' Άσπας, 43' Σβέντμπεργκ)

Μπραν (Νορβηγία)-Μπολόνια (Ιταλία) 0-1
(9' Κάστρο)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 0-3
(21' Μουρίγιο, 43' Ιγκόρ Ζεσούς, 50' Γκιμπς-Γουάιτ)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 22:00

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 22:00

Λιλ (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 22:00

Σέλτικ (Σκωτία)-Στουτγκάρδη (Γερμανία) 22:00

*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 26 Φεβρουαρίου.

** Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16»: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.


Photocredit:Reuters
