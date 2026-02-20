Europa League: ΠΑΟΚ (ήττα με 2-1 από τη Θέλτα) και ΠΑΟ (2-2 με την Πλζεν) θα πάνε σε Ισπανία, Τσεχία για την πρόκριση

Οι ασπρόμαυροι χωρίς τους τραυματίες Κωνσταντέλια, Μεϊτέ, Πέλκα, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, τους Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη στον πάγκο για να πάρουν ανάσες και τον... τιμωρημένο Λουτσέσκου να παρακολουθεί από μία σουίτα το ματς, στο πρώτο ημίχρονο ήταν εντελώς άχρωμος και καθόλου απειλητικός. Αντιθέτως οι Ισπανοί καθοδηγούμενοι από τον γερόλυκο Άσπας, ο οποίος στο 33' εκμεταλλεύτηκε τη λάθος απομάκρυνση του Λόβρεν κάνοντας το 0-1.Το γκολ πάγωσε ακόμη περισσότερο τους ασπρόμαυρους και στο 43' σε νέα ταχύτατη αντεπίθεση ο Άσπας έβγαλε την ασίστ κι ο Σβέντμπεργκ από κοντά πέτυχε το 0-2.Στο β' ημίχρονο οι Ισπανοί μπήκαν λογικά με στόχο να διαχειριστούν το προβάδισμα τους, με τον ΠΑΟΚ να είναι μεν βελτιωμένος, να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο, αλλά να μην απειλεί ιδιαίτερα με εξαίρεση την κεφαλιά του Γερεμέγεφ που έβγαλε ο Ράντου στο 62'. Όταν μπήκαν στο ματς Μπάμπα, Χατσίδης, Μιχαηλίδης ο Δικέφαλος άρχισε να πιέζει περισσότερο, αλλά και πιο σωστά... Κι αφού στο 72' ο Γιούτλα υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ και το γκολ του ακυρώθηκε, στο 77' ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα ακριβείας κι ο Γερμέγεφ με εκπληκτικό γυριστό σουτ στην κίνηση μείωσε σε 1-2 (με το VAR να επιβεβαιώνει ότι για... χιλιοστά ήταν σε κανονική θέση).Αν και έψαξε γκολ ισοφάρισης, το τελικό αποτέλεσμα δεν άλλαξε, αλλά σίγουρα το χάντικαπ του ενός γκολ (και οι επιστροφές των τραυματιών και του Γιακουμάκη) επιτρέπει στους πάντες να είναι αισιόδοξοι.