Europa League: ΠΑΟΚ (ήττα με 2-1 από τη Θέλτα) και ΠΑΟ (2-2 με την Πλζεν) θα πάνε σε Ισπανία, Τσεχία για την πρόκριση
Ο λαβωμένος ΠΑΟΚ έχασε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή του ιστορία εντός έδρας από ισπανική ομάδα, ο Παναθηναϊκός αν και έκανε την ανατροπή δεν κράτησε το πολύτιμο 2-1, αλλά αμφότεροι έδειξαν ικανοί να διεκδικήσουν την πρόκριση στους 16 του Europa League στις έδρες των αντιπάλων τους
Η πρώτη ευρωπαϊκή εβδομάδα της ενδιάμεσης φάσης (play off) των Ευρωπαϊκών κυπέλλων ποδοσφαίρου, ολοκληρώθηκε χωρίς νίκη για τις ελληνικές ομάδες που είχαν και οι τρεις εντός έδρας αγώνες.
Μετά την ήττα του Ολυμπιακού (2-0 από τη Λεβερκούζεν) το βράδυ της Τρίτης στο Champions League, δεν μπόρεσαν να χαμογελάσουν κι οι δύο εκπρόσωποι μας στο Europa League.
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Θέλτα, αλλά το γκολ του Γερεμέγεφ στο 77' με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 1-2 του επιτρέπει να ελπίζει για την ανατροπή στο Βίγκο.
Σε ακόμη καλύτερη θέση ο Παναθηναϊκός, που με τον φοβερό Τεττέη προηγήθηκε 2-1 της Πλζεν, ωστόσο λίγο μετά την αποχώρηση του η Βικτόρια ισοφάρισε σε 2-2 και όλα θα κριθούν στην Τσεχία την ερχόμενη Πέμπτη.
Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 2-2
Ο... προβληματικόςκαι ευρισκόμενος κάτω από τεράστια πίεση (λόγω των συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων στο πρωτάθλημα και τον αποκλεισμό του στο Κύπελλο) Παναθηναϊκός έψαχνε εναγωνίως... οξυγόνο στην πρώτη του μάχη στα play off του Europa League και ενώ όλα έδειχναν ότι το βρήκε, μία λανθασμένη εκτίμηση του Λαφόν άφησε τη χαρά των πράσινων μισή και ταυτόχρονα ορθάνοικτη τη ρεβάνς. .
Ο αγώνας ξεκίνησε στραβά κι ανάποδα για το τριφύλλι καθώς στην πρώτη τους επίθεση οι Τσέχοι άνοιξαν το σκορ με το Βισίνσκι να νικά τον Λαφόν με σουτ έξω από την περιοχή. Το γκολ μεγάλωσε την πίεση στο τριφύλλι που για 25 λεπτά δεν μπορούσε να απειλήσει παρόλο που έπαιζε με δύο φορ (Πάντοβιτς, Τεττέη), ωστόσο ευτύχησε να σκοράρει στην πρώτη του φάση με τον Κυριακόπουλο να σεντράρει και τον Τεττέη με κεφαλιά να ισοφαρίζει.
Στο Β' ημίχρονο ήταν ένα άλλο ματς με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με ορμή και ενέργεια και στο 61' ο Τεττέη (στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο) πήρε τη μπάλα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, έκανε ποδιά στον αντίπαλο του και φτάνοντας στην περιοχή νίκησε με διαγώνιο πλασέ τον τερματοφύλακα για το 2-1.
Για ένα δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έδειχνε ικανός να πετύχει και τρίτο γκολ, ωστόσο στο 78' ο οδοστρωτήρας Τεττέη πήγε στον πάγκο έχοντας μείνει από δυνάμεις και στο 80' ήρθε το σοκ. Ο Λάντρα γύρισε με την άνεση του στη γωνιά της περιοχής, ο Τζούρισιτς μάρκαρε με τα μάτια και ο Λαφόν αν και απογειώθηκε και βρήκε τη μπάλα με το ανάποδο χέρι, την έστειλε αντί για κόρνερ στο βάθος της εστίας του για το 2-2!
ΠΑΟΚ - Θέλτα 1-2
Πέρσι ο ΠΑΟΚ στα play off του Europa League με την Στεάουα, την οποία είχε αντιμετωπίσει και στη League Phase της διοργάνωσης με τους Ρουμάνους να κερδίζουν με 2-1, εκμεταλλευόμενοι την αποβολή του Τάισον στο 45' (με το σκορ στο 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ).
Έναν χρόνο αργότερα, πάλι στην ίδια φάση, ο Δικέφαλος υποδέχθηκε τη Θέλτα (που επίσης είχε αντιμετωπίσει στη League Phase και είχε χάσει με 3-1 στο Βίγκο) με το τελικό σκορ να είναι και πάλι το ίδιο. Με τη διαφορά ότι οι Ισπανοί προηγήθηκαν 0-2 στο πρώτο ημίχρονο και για 77 λεπτά τα όποια όνειρα του ΠΑΟΚ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης έμοιαζαν να σβήνουν, πριν έρθει η γκολάρα του Γερεμέγεφ για να δημιουργήσει νέα δεδομένα.
Οι ασπρόμαυροι χωρίς τους τραυματίες Κωνσταντέλια, Μεϊτέ, Πέλκα, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, τους Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη στον πάγκο για να πάρουν ανάσες και τον... τιμωρημένο Λουτσέσκου να παρακολουθεί από μία σουίτα το ματς, στο πρώτο ημίχρονο ήταν εντελώς άχρωμος και καθόλου απειλητικός. Αντιθέτως οι Ισπανοί καθοδηγούμενοι από τον γερόλυκο Άσπας, ο οποίος στο 33' εκμεταλλεύτηκε τη λάθος απομάκρυνση του Λόβρεν κάνοντας το 0-1.
Το γκολ πάγωσε ακόμη περισσότερο τους ασπρόμαυρους και στο 43' σε νέα ταχύτατη αντεπίθεση ο Άσπας έβγαλε την ασίστ κι ο Σβέντμπεργκ από κοντά πέτυχε το 0-2.
Στο β' ημίχρονο οι Ισπανοί μπήκαν λογικά με στόχο να διαχειριστούν το προβάδισμα τους, με τον ΠΑΟΚ να είναι μεν βελτιωμένος, να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο, αλλά να μην απειλεί ιδιαίτερα με εξαίρεση την κεφαλιά του Γερεμέγεφ που έβγαλε ο Ράντου στο 62'. Όταν μπήκαν στο ματς Μπάμπα, Χατσίδης, Μιχαηλίδης ο Δικέφαλος άρχισε να πιέζει περισσότερο, αλλά και πιο σωστά... Κι αφού στο 72' ο Γιούτλα υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ και το γκολ του ακυρώθηκε, στο 77' ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα ακριβείας κι ο Γερμέγεφ με εκπληκτικό γυριστό σουτ στην κίνηση μείωσε σε 1-2 (με το VAR να επιβεβαιώνει ότι για... χιλιοστά ήταν σε κανονική θέση).
Αν και έψαξε γκολ ισοφάρισης, το τελικό αποτέλεσμα δεν άλλαξε, αλλά σίγουρα το χάντικαπ του ενός γκολ (και οι επιστροφές των τραυματιών και του Γιακουμάκη) επιτρέπει στους πάντες να είναι αισιόδοξοι.
