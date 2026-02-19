Βίντεο: Viral χορός στήριξης στον Βινίσιους με πάνω από 12 εκατ. προβολές!
Παιδιά από την οργάνωση «Triplets Ghetto Kids» χόρεψαν για τον Βραζιλιάνο μετά το ρατσιστικό επεισόδιο της Λισαβόνας – Η συγκίνηση του άσου της Ρεάλ που αναδημοσίευσε το βίντεο

Απέναντι στο άσχημο πρόσωπο του ρατσισμού που βίωσε για πολλοστή φορά στη Λισαβόνα, ο Βινίσιους Τζούνιορ έλαβε ένα τεράστιο και συγκινητικό κύμα αγάπης από την άλλη άκρη του κόσμου, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η απάντηση στο μίσος δόθηκε με χορό και χαμόγελα από τα παιδιά της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Triplets Ghetto Kids» στην Ουγκάντα.

Πρόκειται για μια ΜΚΟ στην αφρικανική χώρα που έχει ως στόχο να βοηθήσει παιδιά που ζουν στον δρόμο, ορφανά και παιδιά από εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες. Μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο, η οργάνωση δίνει φωνή σε αυτά τα παιδιά, προσφέροντάς τους διέξοδο και αναδεικνύοντας παράλληλα τις κοινωνικές ανισότητες που βιώνουν.

Μετά τα όσα θλιβερά συνέβησαν στο «Ντα Λουζ» στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα παιδιά της οργάνωσης αποφάσισαν να στηρίξουν τον Βραζιλιάνο σταρ με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο: χορεύοντας.

Ανέβασαν ένα βίντεο στα social media όπου χορεύουν με ενθουσιασμό, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης στον επιθετικό των Μαδριλένων. Το βίντεο υπέπεσε στην αντίληψη του Βινίσιους, ο οποίος το έκανε repost στον προσωπικό του λογαριασμό.

Η απήχηση της κίνησης του Βινίσιους ήταν ασύλληπτη. Μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες μετά την αναδημοσίευση από τον Βραζιλιάνο, το βίντεο ξεπέρασε τα 3,5 εκατομμύρια προβολές, ενώ πλέον η συνολική του απήχηση έχει σπάσει το φράγμα των 12 εκατομμυρίων προβολών!

El BAILE VIRAL en apoyo a VINICIUS por el RACISMO sufrido que lleva más de 12M de VISITAS
