Τεχνικός διευθυντής της Γκενκ για Καρέτσα: «Μάλλον δεν θα συνεχίσει μαζί μας»

Δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Γκενκ τη νέα σεζόν ο Καρέτσας, όπως παραδέχτηκε και ο τεχνικός διευθυντής των Βέλγων, αφού έχουν μπει μεγαθήρια στο παιχνίδι για την απόκτησή του