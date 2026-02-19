Τεχνικός διευθυντής της Γκενκ για Καρέτσα: «Μάλλον δεν θα συνεχίσει μαζί μας»
Δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Γκενκ τη νέα σεζόν ο Καρέτσας, όπως παραδέχτηκε και ο τεχνικός διευθυντής των Βέλγων, αφού έχουν μπει μεγαθήρια στο παιχνίδι για την απόκτησή του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα στην Ευρώπη. Ο νεαρός διεθνής έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα, με μεγάλες ομάδες να τον έχουν ήδη βάλει στη λίστα τους. Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι αλλά και Λίβερπουλ είναι μόνο κάποιες από τις ομάδες που σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν μπει στην κούρσα για τον 18χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο CEO της Γκενκ, Λουκ Χούιμπεργκς, ξεκαθάρισε πως μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Καρέτσα το καλοκαίρι δεν θα αφορά οικονομικούς λόγους, αλλά καθαρά τη νέα καριέρα του παίκτη, ενώ το να μείνει για ακόμη μία σεζόν δεν είναι πολύ πιθανό.

Αναλυτικότερα ο τεχνικός διευθυντής της Γκενκ, Ντιμίτρι ντε Κοντέ, μιλώντας στο «hln.be», αποθέωσε τον Έλληνα χαφ για την εξέλιξή του, υπογραμμίζοντας πως οι πιθανότητες να παραμείνει στο Βέλγιο τη νέα σεζόν δεν είναι πολλές!

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως «το ταλέντο ήταν πάντοτε εκεί. Αυτή τη στιγμή ο Κος είναι ικανός, στα μόλις 18 του χρόνια, να πάρει την ομάδα από το χέρι. Νιώθει ξεκάθαρα καλά με τον εαυτό του και έχει κάνει τεράστια βήματα και στο φυσικό κομμάτι. Αυτό αποτυπώνεται και στα δεδομένα. Σύμφωνα με τους ειδικούς μας, στα high intensity runs ανήκει στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι το όνειρο κάθε αθλητικού διευθυντή να κρατήσει έναν τέτοιο παίκτη για ακόμη έναν χρόνο, όμως οι πιθανότητες δεν είναι μεγάλες. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν ο Κος φύγει, θέλουμε να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο βοηθώντας μας πρώτα να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματά μας».

Το επόμενο «ραντεβού» για τον Καρέτσα είναι ο πρώτος αγώνας των playoffs του Europa League με αντίπαλο τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ την Πέμπτη (19/2, 19:45).

Πηγή: gazzeta.gr

