Καραλής: «Μάχη» κορυφής στο Λιεβέν με την ελίτ του επί κοντώ
Ο Έλληνας πρωταθλητής, έχοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο (5,93μ.), αντιμετωπίζει αύριο (19/2) τους Κέντρικς, Νίλσεν και Λάιτφουτ σε έναν πολύ δυνατό αγώνα
Ένας πολύ δυνατός αγώνας περιμένει τον Εμμανουήλ Καραλή, στο αυριανό (19/2) μίτινγκ της σειράς World Athletics Indoor Tour Gold, που διεξάγεται στο Λιεβέν της Γαλλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ, που μέχρι τώρα έχει την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο με 5,93μ., θα έχει την ευκαιρία να «μετρήσει» τις δυνάμεις του, με αντιπάλους όπως ο Αμερικανός δις πρωταθλητής κόσμου Σαμ Κέντρικς, οι συμπατριώτες του Κρίστοφερ Νίλσεν και Κέι Σι Λάιτφουτ και ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, αθλητές που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κινηθούν σε ύψη κοντά ή και πάνω από τα 5,90μ.
Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης έχει κάνει δύο αγώνες στη διάρκεια της σεζόν, στο Λοτζ, όπου πέρασε τα 5,93μ., και στο Fly Athens, το δικό του μίτινγκ, στο κλειστό της Παιανίας, όπου ανέβηκε πάνω από τα 5,90 μέτρα. Ο Καραλής θα παραμείνει στη Γαλλία, καθώς στις 22/2 αγωνίζεται στο Κλερμόν Φεράν, και εν συνεχεία θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που θα γίνει στις 28/2 στην Παιανία.
