Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ολυμπιακός: Ο Τζόουνς απέφυγε τα χειρότερα, δεν παίζει με Μαρούσι
Ολυμπιακός: Ο Τζόουνς απέφυγε τα χειρότερα, δεν παίζει με Μαρούσι
Ο σέντερ των Πειραιωτών ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό
Ο Ολυμπιακός είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ 02:45 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο Αμερικανός σέντερ σε μια ανύποπτη στιγμή στην άμυνα της ομάδας του έπιασε το σημείο ακριβώς κάτω από το γόνατο γόνατό του και αποχώρησε για τον πάγκου κάνοντας κάποιους μορφασμούς.
Άμεσα το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε δίπλα στον παίκτη και τον οδήγησε στα αποδυτήρια.
Ο σέντερ των Πειραιωτών ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Στον Ολυμπιακό θέλουν να τον προστατέψουν για να ξεπεράσει και τον πόνο. Θα ...τρέξει για τελικό. Η συμμετοχή του στον τελικό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα τον πονά.
Πηγή: gazzetta.gr
Άμεσα το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε δίπλα στον παίκτη και τον οδήγησε στα αποδυτήρια.
Ο σέντερ των Πειραιωτών ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Στον Ολυμπιακό θέλουν να τον προστατέψουν για να ξεπεράσει και τον πόνο. Θα ...τρέξει για τελικό. Η συμμετοχή του στον τελικό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα τον πονά.
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα