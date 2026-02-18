Ολυμπιακός: Ο Τζόουνς απέφυγε τα χειρότερα, δεν παίζει με Μαρούσι
SPORTS
Ολυμπιακός Ταϊρίκ Τζόουνς

Ολυμπιακός: Ο Τζόουνς απέφυγε τα χειρότερα, δεν παίζει με Μαρούσι

Ο σέντερ των Πειραιωτών ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό

Ολυμπιακός: Ο Τζόουνς απέφυγε τα χειρότερα, δεν παίζει με Μαρούσι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι με την ΑΕΚ 02:45 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο Αμερικανός σέντερ σε μια ανύποπτη στιγμή στην άμυνα της ομάδας του έπιασε το σημείο ακριβώς κάτω από το γόνατο γόνατό του και αποχώρησε για τον πάγκου κάνοντας κάποιους μορφασμούς.

Άμεσα το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε δίπλα στον παίκτη και τον οδήγησε στα αποδυτήρια.

Ο σέντερ των Πειραιωτών ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Στον Ολυμπιακό θέλουν να τον προστατέψουν για να ξεπεράσει και τον πόνο. Θα ...τρέξει για τελικό. Η συμμετοχή του στον τελικό θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα τον πονά.

Πηγή: gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης