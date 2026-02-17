Παναθηναϊκός: Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δηλώθηκε στη Stoiximan GBL αντί του Γιουρτσεβέν
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις Παναθηναϊκός Ομέρ Γιουρτσεβέν

Παναθηναϊκός: Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δηλώθηκε στη Stoiximan GBL αντί του Γιουρτσεβέν

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος την Τετάρτη κόντρα στον ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός: Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δηλώθηκε στη Stoiximan GBL αντί του Γιουρτσεβέν
Μετά την πρώτη προπόνηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε στην 8αδα των ξένων για τη Stoiximan GBL.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» πήρε τη θέση του Ομέρ Γιουρτσεβέν ο οποίος έμεινε εκτός για τις υποχρεώσεις της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τις καθιερωμένες εργομετρικές εξετάσεις και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Έργκιν Άταμαν.

Αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ (18/02, 20:00) στα προημιτελικά του θεσμού.

Πηγή: gazzetta.gr

