Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-ΑΕΚ στο Κύπελλο μπάσκετ και το Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League
Εκτός από τη δράση στο μπάσκετ, σήμερα υπάρχουν και τέσσερις αγώνες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ποδοσοφαίρου
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας είναι... γεμάτο.
Η δράση ξεκινάει από νωρίς στο Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ με τα προημιτελικά του θεσμού. Στις 17:00 την αυλαία ανοίγουν το Μαρούσι και ο Άρης που θα τεθούν αντιμέτωποι πρώτοι, με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2. Στις 20:00, ακολουθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ για τους «8» της διοργάνωσης, που θα μεταδοθεί live από την ΕΡΤ2.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δύο αναμετρήσεων (22:00), ακολουθεί στο κανάλι του Gazzetta το Gazz Floor by Novibet για όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
Στο ποδόσφαιρο, σέντρα σήμερα για τα Play Off του Champions League με τέσσερα παιχνίδια. Στις 19:45 η Γαλατάσαραϊ φιλοξενεί τη Γιουβέντους (Cosmote Sport 2), στις 22:00 ακολουθούν Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 3), Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης (Cosmote Sport 2) και Ντόρτμουντ - Αταλάντα (Cosmote Sport 5).
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Άαλστ CEV Challenge Cup
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Γιουβέντους Champions League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ντόρτμουντ – Αταλάντα Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκπουλ – Μάνσφιλντ League One
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League
