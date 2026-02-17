Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-ΑΕΚ στο Κύπελλο μπάσκετ και το Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-ΑΕΚ στο Κύπελλο μπάσκετ και το Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League

Εκτός από τη δράση στο μπάσκετ, σήμερα υπάρχουν και τέσσερις αγώνες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ποδοσοφαίρου

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός-ΑΕΚ στο Κύπελλο μπάσκετ και το Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας είναι... γεμάτο. 

Η δράση ξεκινάει από νωρίς στο Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ με τα προημιτελικά του θεσμού. Στις 17:00 την αυλαία ανοίγουν το Μαρούσι και ο Άρης που θα τεθούν αντιμέτωποι πρώτοι, με το ματς να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2. Στις 20:00, ακολουθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ για τους «8» της διοργάνωσης, που θα μεταδοθεί live από την ΕΡΤ2.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δύο αναμετρήσεων (22:00), ακολουθεί στο κανάλι του Gazzetta το Gazz Floor by Novibet για όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Στο ποδόσφαιρο, σέντρα σήμερα για τα Play Off του Champions League με τέσσερα παιχνίδια. Στις 19:45 η Γαλατάσαραϊ φιλοξενεί τη Γιουβέντους (Cosmote Sport 2), στις 22:00 ακολουθούν Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 3), Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης (Cosmote Sport 2) και Ντόρτμουντ - Αταλάντα (Cosmote Sport 5).


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 2026 Ντόχα

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Άρης allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Άαλστ CEV Challenge Cup

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Γιουβέντους Champions League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ντόρτμουντ – Αταλάντα Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκπουλ – Μάνσφιλντ League One

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League
