Ιστορική ιταλική ομάδα ετοιμάζει πρόταση για τον Καρέτσα
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συγκαταλέγεται πλέον στα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς για την ηλικία του, με τον νεαρό άσο της Γκενκ να προσελκύει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Νάπολι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ και η Τσέλσι παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ στο «παιχνίδι» έχουν μπει επίσης η Λίβερπουλ, η Έβερτον, η Νιουκάστλ και η Λεβερκούζεν. Το εύρος του ενδιαφέροντος αποτυπώνει ξεκάθαρα την εκτίμηση που υπάρχει για τον διεθνή μεσοεπιθετικό σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ο Καρέτσας θεωρείται πιθανό να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο «χτύπημα» της Γκενκ στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού. Ο διευθύνων σύμβουλος του βελγικού συλλόγου, Λουκ Χούιμπεργκς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως μια πιθανή πώληση δεν θα προκύψει από οικονομική ανάγκη.
