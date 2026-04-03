Φορτούνης: Συνεχίζει να οδηγεί την Αλ Καλίτζ φτάνοντας τα 10 γκολ και είναι πλέον «διπλός» σε τέρματα και ασίστ
Ο Έλληνας μέσος πέτυχε γκολ με πέναλτι κόντρα στην Αλ Κχολούντ και έκανε double-double στη σεζόν με 10 γκολ και 11 ασίστ
Ο Κώστας Φορτούνης συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Αλ Καλίτζ στη φετινή σεζόν.
Ο έμπειρος Έλληνας μεσοεπιθετικός σκόραρε με πέναλτι για την Αλ Καλίτζ στο 18′ του αγώνα με την Αλ Κχολούντ και έφτασε τα 10 γκολ τη φετινή σεζόν.
Την ίδια ώρα, ο Φορτούνης έχει μοιράσει και 11 ασίστ, κάνοντας double-double σε μια εξαιρετική σεζόν στη Σαουδική Αραβία.
Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού είναι πρώτος σε ασίστ στη Saudi Pro League, μαζί με τον Ζοάο Φέλιξ, ενώ μόνο πέντε ποδοσφαιριστές έχουν μεγαλύτερο άθροισμα γκολ και ασίστ από τον Φορτούνη φέτος στο πρωτάθλημα.
Παράλληλα, στην αρχική ενδεκάδα για την ομάδα του Γιώργου Δώνη βρέθηκαν και οι Έλληνες διεθνείς Γιώργος Μασούρας και Δημήτρης Κουρμπέλης.
Εντωμεταξύ τα δημοσιεύματα από την Ελλάδα έχουν βουίξει και τον θέλουν να επιστρέφει στην ομάδα της καρδιάς του, τον Ολυμπιακό από την επόμενη σεζόν.
📊⚽️ لاعب نادي #الخليج ( فورتونيس) في الدوري السعودي المحترفين :— بدر القويعي (@AlbdrQ) April 3, 2026
-
🏟️ (53) مباراة
⚽️ (19) هدف
🟡 منها (9) أهداف من ضربة جزاء
-
🟢 موسم 2026/2025 :
🏟️ (23) مباراة
⚽️ (10) أهداف
🟡 منها (5) أهداف من ضربة جزاء
-
- pic.twitter.com/y1iXbRNpWa
