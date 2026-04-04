Euroleague: Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Λυών και έπιασε κορυφή, ήττα για Ρεάλ, διπλό η Βαλένθια, δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 82-74 της Βιλερμπάν και ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με τη Φενέρ - Η Μπασκόνια νίκησε τη Ρεάλ με 98-96 και επέτρεψε στη Βαλένθια να πιάσει τη «Βασίλισσα» στην 2η θέση
Στην κορυφή της κατάταξης πάτησε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής (3/4), χάρη στην εκτός έδρας νίκη του επί της Βιλερμπάν (82-74) για την 35η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Πειραιώτες έχουν την ισοβαθμία με τη Φενέρμπαχτσε (+9 στα μεταξύ τους παιχνίδια) και με 3/3 θα είναι σίγουρα πρώτοι. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ στην κατάταξη, αφού ηττήθηκε από τη Μπασκόνια με 98-96. Η Βαλένθια με τον Νάθαν Ρίβερς να σταματάει στους 33 πόντους επικράτησε (94-81) της Βίρτους στη Μπολόνια
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αξιοποίησε το παιχνίδι απέναντι στην ουραγό της Euroleague, Βιλερμπάν, για να ξεκουράσει κατά διαστήματα τους βασικούς, και ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 82-74, στη Γαλλία, για την 35η αγωνιστική.
Μια νίκη, που σε συνδυασμό με την ήττα της Φενερμπαχτσέ από την Μπάγερν στο Μόναχο την Τρίτη (31/3) τον έφερε στο «ρετιρέ» μαζί με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 (23-12), αλλά έχει το «πάνω χέρι» στην ισοβαθμία και είναι πρώτος! Η Ρεάλ Μαδρίτης, λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν, ηττήθηκε από την Μπασκόνια στη Βιτόρια (98-96) με αποτέλεσμα να μην «πιάσει» τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ στο «ρετιρέ»... δώρο για τους Πειραιώτες, που την Μεγάλη Τρίτη (7/4) υποδέχονται τη «βασίλισσα» στο ΣΕΦ (21:15). Οι παίκτες του Μπαρτζώκα είχαν ηττηθεί με 89-77 στη 2η αγωνιστική στη Μαδρίτη και ψάχνουν ιδανικά το +13 για να έχουν το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος της κανονικής περιόδου
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε και με +13 (39-52 στις αρχές της 3ης περιόδου), αλλά από σωρεία λαθών και άστοχα σουτ τριών πόντων είδε τη Βιλερμπάν να μειώνει στο -3 (58-61 στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου). Ένα σερί 9-0 με την έναρξη της 4ης περιόδου από Βεζένκοφ, Ουόρντ και Χολ επανέφερε τη διψήφια τιμή στην υπέρ του Ολυμπιακού διαφορά, την οποία και υπερασπίστηκαν μέχρι τη λήξη οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, έστω κι αν με τρίποντα από Αζινσά και Ανγκόλα οι γηπεδούχοι μείωσαν μέχρι και στο -5.
Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ο Ντόντα Χολ ήταν καταλυτικός στη ρακέτα (εν τη απουσία του τραυματία Ταϊρίκ Τζόουνς), με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ, αγωνιζόμενος περίπου 2 λεπτά περισσότερα από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που... άγγιξε το double double με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ. Αν και για πρώτη φορά στη δωδεκάδα μετά από 301 ημέρες, ο Μουσταφά Φαλ, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στα 15:31΄΄ που έμεινε στο παρκέ είχε 13 πόντους με 4/8 τρίποντα από τα 6/22 συνολικά του Ολυμπιακού. Με 7 ασίστ τέλειωσε το ματς ο Ουόκαπ και με 6 ο Φουρνιέ που έτυχε θερμής υποδοχής από τους συμπατριώτες του.
Η Βιλερμπάν, που μετά την 5η διαδοχική ήττα της υποχώρησε στο 8-27, είχε πρώτο σκόρερ τον Μελβιν Αζινσά με 17 πόντους (5/10 τρίποντα), ενώ 14 πόντους σημείωσε ο Μπράιαν Ανγκόλα. Ο Τομά Ερτέλ τέλειωωσε το παιχνίδι με 8 πόντους και 9 ασίστ. Η τελευταία φορά που πέτυχε εντός έδρας νίκη στη διοργάνωση η γαλλική ομάδα ήταν τον Δεκέμβριο του 2025. Η τελευταία νίκη της Βιλερμπάν κατεγράφη στις 6 Μαρτίου, στην Κωνσταντινούπολη (88-91) για την 30ή αγωνιστική.
Η γαλλική ομάδα είχε 12/37 τρίποντα, ενώ ο Ολυμπιακός 6/22. Η ομάδα του Πειραιά μάζεψε 17 περισσότερα ριμπάουντ, είχε 24 ασίστ, αλλά υπέπεσε σε 16 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 24-25, 39-47, 58-61, 74-82
Βιλερμπάν-Ολυμπιακός 74-82
Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης 98-96
Η ελλιπέστατη Μπασκόνια των 5 απουσιών, «πολέμησε» λυσσασμένα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, επέστρεψε απ’ το -7 δύο λεπτά πριν το φινάλε και με δύο βολές του Σίμονς στα 2’’ πριν το φινάλε, πανηγύρισε μία απίστευτη νίκη επί της «βασίλισσας» με 98-96 στην «Buesa Arena», στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Euroleague.
Οι Βάσκοι είχαν σε τρομερή βραδιά τους Λουβαβού-Καμπαρό (26π.), Ντιακιτέ (21π., 5/5 τρίπ.) και Σίμονς (21π., 3/4τρίπ.) και προσέφεραν ένα τρομερό... κάζο στους Μαδριλένους, οι οποίοι δεν «τελείωσαν» το ματς όταν είχαν την κατάσταση στα χέρια τους. Και υπέστησαν άλλη μία νίκη εκτός έδρας (22-13 ρεκόρ), που δεν τους επέτρεψε να πιάσουν στην κορυφή της βαθμολογίας τον Ολυμπιακό και τη Φερνερμπαχτσέ (23-12 αμφότεροι).
Τα δεκάλεπτα: 29-27, 48-53, 73-76, 98-96
Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια 81-94
Στην Μπολόνια η καταπληκτική Βαλένθια συνέχισε την ξέφρενη πορεία της, περνώντας με νίκη 94-81, χάρις στη «διαστημική» εμφάνιση του Νέιθαν Ρίβερς, ο οποίος «υπέγραψε» 33 πόντους με 5/5 τρίποντα και 7/8 δίποντα (!), συν 10 ριμπάουντ και... ανατίναξε το PIR με 44 στην αξιολόγηση.
Η ιταλική ομάδα αν κι... αδιάφορη βαθμολογικά προέβαλε σθεναρή αντίσταση στο πρώτο ημίχρονο, με «μεγάλη» εμφάνιση απ’ τον Έντουαρντς (23π.), όμως στο δεύτερο ημίχρονο οι «νυχτερίδες» κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ κι έφτασαν στην 8η εφετινή εκτός έδρας νίκη τους, που τους διατηρεί σε απόσταση... αναπνοής απ’ την κορυφή.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 43-44, 63-71, 81-94
Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής της Euroleague:Τετάρτη, 1 Απριλίου
Μπάγερν Mονάχου (Γερμανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 85-76
Πέμπτη, 2 Απριλίου
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 92-88
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 83-71
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μονακό (Μονακό) 101-91
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)– Παρτιζάν (Σερβία) 82-89
Παρί (Γαλλία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 103-93
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 103-89
Παρασκευή, 3 Απριλίου
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ολυμπιακός 74-82
Μπασκόνια (Ισπανία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 98-96
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 81-94
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 23-12
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-12
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-13
Βαλένθια (Ισπανία) 22-13
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21-13
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-14
-------------------------------------
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 20-15
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-15
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19-16
Μονακό (Μονακό) 19-16
-------------------------------------
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-16
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 18-17
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-18
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 15-20
Παρτιζάν (Σερβία) 15-20
Παρί (Γαλλία) 14-21
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-22
Μπασκόνια (Ισπανία) 11-24
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-25
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Επόμενη αγωνιστική (36η)
Μ. Τρίτη 7/4
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί
21:15 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός
21:30 Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου
22:00 Μπασκόνια-Μακάμπι
Μ. Τετάρτη 8/4
20:30 Μονακό-Βιλερμπάν
20:30 Αναντολού Εφές-Παρτίζαν
