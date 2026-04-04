Euroleague: Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Λυών και έπιασε κορυφή, ήττα για Ρεάλ, διπλό η Βαλένθια, δείτε βίντεο

Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια 81-94

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής της Euroleague:

Η ελλιπέστατη Μπασκόνια των 5 απουσιών, «πολέμησε» λυσσασμένα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, επέστρεψε απ’ το -7 δύο λεπτά πριν το φινάλε και με δύο βολές του Σίμονς στα 2’’ πριν το φινάλε, πανηγύρισε μία απίστευτη νίκη επί της «βασίλισσας» με 98-96 στην «Buesa Arena», στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Euroleague.Οι Βάσκοι είχαν σε τρομερή βραδιά τους Λουβαβού-Καμπαρό (26π.), Ντιακιτέ (21π., 5/5 τρίπ.) και Σίμονς (21π., 3/4τρίπ.) και προσέφεραν ένα τρομερό... κάζο στους Μαδριλένους, οι οποίοι δεν «τελείωσαν» το ματς όταν είχαν την κατάσταση στα χέρια τους. Και υπέστησαν άλλη μία νίκη εκτός έδρας (22-13 ρεκόρ), που δεν τους επέτρεψε να πιάσουν στην κορυφή της βαθμολογίας τον Ολυμπιακό και τη Φερνερμπαχτσέ (23-12 αμφότεροι).Τα δεκάλεπτα: 29-27, 48-53, 73-76, 98-96Στην Μπολόνια η καταπληκτική Βαλένθια συνέχισε την ξέφρενη πορεία της, περνώντας με νίκη 94-81, χάρις στη «διαστημική» εμφάνιση του Νέιθαν Ρίβερς, ο οποίος «υπέγραψε» 33 πόντους με 5/5 τρίποντα και 7/8 δίποντα (!), συν 10 ριμπάουντ και... ανατίναξε το PIR με 44 στην αξιολόγηση.Η ιταλική ομάδα αν κι... αδιάφορη βαθμολογικά προέβαλε σθεναρή αντίσταση στο πρώτο ημίχρονο, με «μεγάλη» εμφάνιση απ’ τον Έντουαρντς (23π.), όμως στο δεύτερο ημίχρονο οι «νυχτερίδες» κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ κι έφτασαν στην 8η εφετινή εκτός έδρας νίκη τους, που τους διατηρεί σε απόσταση... αναπνοής απ’ την κορυφή.Τα δεκάλεπτα: 20-22, 43-44, 63-71, 81-94Τετάρτη, 1 ΑπριλίουΜπάγερν Mονάχου (Γερμανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 85-76Πέμπτη, 2 ΑπριλίουΧαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 92-88Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 83-71Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μονακό (Μονακό) 101-91Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)– Παρτιζάν (Σερβία) 82-89Παρί (Γαλλία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 103-93Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 103-89Παρασκευή, 3 ΑπριλίουΒιλερμπάν (Γαλλία)–Ολυμπιακός 74-82Μπασκόνια (Ισπανία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 98-96Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 81-94Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 23-12Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-12Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 22-13Βαλένθια (Ισπανία) 22-13Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21-13Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 21-14-------------------------------------Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 20-15Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20-15Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19-16Μονακό (Μονακό) 19-16-------------------------------------Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 18-16Ντουμπάι (ΗΑΕ) 18-17Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 17-18Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 15-20Παρτιζάν (Σερβία) 15-20Παρί (Γαλλία) 14-21Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-22Μπασκόνια (Ισπανία) 11-24Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-25*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).Μ. Τρίτη 7/419:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί21:15 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας21:30 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός21:30 Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου22:00 Μπασκόνια-ΜακάμπιΜ. Τετάρτη 8/420:30 Μονακό-Βιλερμπάν20:30 Αναντολού Εφές-Παρτίζαν